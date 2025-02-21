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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün belli olacak. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

Spor
  • 21.02.2025 12:18
  • Giriş: 21.02.2025 12:18
  • Güncelleme: 21.02.2025 12:28
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oluyor
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 14.00'te başlayacak

Turnuvada ilk 8'de yer alan takımlar, play-off'dan gelen takımlarla eşleşecek.

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar şu şekilde:

  • Liverpool
  • Barcelona
  • Arsenal
  • Inter
  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Lille
  • Aston Villa

Play-off'tan gelen takımlar ise şunlar:

  • Feyenoord
  • Club Brugge
  • Bayern Münih
  • Benfica
  • Borussia Dortmund
  • Paris Saint-Germain
  • Real Madrid
  • PSV

Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

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