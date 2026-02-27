Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı: Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Liverpool ile eşleşti.

Spor
  27.02.2026 13:53
  • Giriş: 27.02.2026 13:53
  • Güncelleme: 27.02.2026 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile eşleşti.

Turnuvanın lig aşamasında oynanan maçta Galatasaray kendi sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

  • PSG - Chelsea
  • Real Madrid - Manchester City
  • Atalanta - Bayern Münih
  • Newcastle United - Barcelona
  • Atletico Madrid - Tottenham
  • Bodo/Glimt - Sporting Lisbon
  • Bayer Leverkusen - Arsenal
  • Galatasaray - Liverpool

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

