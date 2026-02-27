Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı: Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Liverpool ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile eşleşti.
Turnuvanın lig aşamasında oynanan maçta Galatasaray kendi sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
Son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
- PSG - Chelsea
- Real Madrid - Manchester City
- Atalanta - Bayern Münih
- Newcastle United - Barcelona
- Atletico Madrid - Tottenham
- Bodo/Glimt - Sporting Lisbon
- Bayer Leverkusen - Arsenal
- Galatasaray - Liverpool
Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.