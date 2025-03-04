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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin dikkat çeken maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 04.03.2025 09:54
  • Giriş: 04.03.2025 09:54
  • Güncelleme: 04.03.2025 10:00
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor: Günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün başlıyor.

Turnuvada bugün ve yarın toplam 8 maç oynanacak.

Bu gecenin dikkat çeken maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Bugünün ve yarının programı şu şekilde:

Bugün 

20.45 Club Brugge - Aston Villa

23.00 Borussia Dortmund - Lille

23.00 Real Madrid - Atletico Madrid

23.00 PSV - Arsenal

Yarın

20.45 Feyenoord - Inter

23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

23.00 Benfica - Barcelona

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