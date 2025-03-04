Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor: Günün programı
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin dikkat çeken maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün başlıyor.
Turnuvada bugün ve yarın toplam 8 maç oynanacak.
Bu gecenin dikkat çeken maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.
Bugünün ve yarının programı şu şekilde:
Bugün
20.45 Club Brugge - Aston Villa
23.00 Borussia Dortmund - Lille
23.00 Real Madrid - Atletico Madrid
23.00 PSV - Arsenal
Yarın
20.45 Feyenoord - Inter
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool
23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
23.00 Benfica - Barcelona