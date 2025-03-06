Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki ilk maçlar tamamlandı. Dün oynanan maçlarda 3 deplasman takımı rövanş için avantajlı sonuçlar elde etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.
Dün oynanan karşılaşmaları galip bitiren Inter, Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool, rövanş için avantaj elde etti.
Dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Feyenoord 0-2 Inter
Bayern Münih 3-0 Leverkusen
PSG 0-1 Liverpool
Benfica 0-1 Barcelona
Dün oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar ise şöyleydi.
Atletico Madrid 1-2 Real Madrid
PSV 1-7 Arsenal
Brugge 1-3 Aston Villa
Dortmund 1-1 Lille
Turnuvada rövanş maçları 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.