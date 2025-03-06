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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaki ilk maçlar tamamlandı. Dün oynanan maçlarda 3 deplasman takımı rövanş için avantajlı sonuçlar elde etti.

Spor
  • 06.03.2025 09:50
  • Giriş: 06.03.2025 09:50
  • Güncelleme: 06.03.2025 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

Dün oynanan karşılaşmaları galip bitiren Inter, Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool, rövanş için avantaj elde etti.

Dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Feyenoord 0-2 Inter

Bayern Münih 3-0 Leverkusen

PSG 0-1 Liverpool

Benfica 0-1 Barcelona

Dün oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar ise şöyleydi.

Atletico Madrid 1-2 Real Madrid

PSV 1-7 Arsenal

Brugge 1-3 Aston Villa

Dortmund 1-1 Lille

Turnuvada rövanş maçları 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

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