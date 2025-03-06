Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

Dün oynanan karşılaşmaları galip bitiren Inter, Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool, rövanş için avantaj elde etti.

Dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Feyenoord 0-2 Inter Bayern Münih 3-0 Leverkusen PSG 0-1 Liverpool Benfica 0-1 Barcelona

Dün oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar ise şöyleydi.

Atletico Madrid 1-2 Real Madrid PSV 1-7 Arsenal Brugge 1-3 Aston Villa Dortmund 1-1 Lille

Turnuvada rövanş maçları 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.