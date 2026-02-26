Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Eşleşmeler yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
- Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (4-3)
- Juventus 3-2 Galatasaray (5-7)
- Paris Saint-Germain 2-2 Monaco (5-4)
- Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)
Bu sonuçlarla Real Madrid, PSG, Atalanta ve Galatasaray son 16 turuna yükselen son 4 takım oldu.
SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
Lig aşamasında son 8'e kalan takımlar ve play-off'tan gelen takımlarla beraber son 16 turunda mücadele edecek takımlar şu şekilde:
- PSG
- Barcelona
- Chelsea
- Liverpool
- Tottenham
- Real Madrid
- Sporting
- Manchester City
- Atalanta
- Arsenal
- Bayern Münih
- Newcastle United
- Atletico Madrid
- Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen
- Galatasaray
MUHTEMEL EŞLEŞMELER:
Son 16 turundaki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:
- PSG - Barcelona/Chelsea
- Real Madrid - Sporting/Manchester City
- Atalanta - Arsenal/Bayern Münih
- Newcastle United - Chelsea/Barcelona
- Atletico Madrid - Tottenham/Liverpool
- Bodo Glimt - Manchester City/Sporting
- Bayer Leverkusen - Bayern Münih/Arsenal
- Galatasaray - Liverpool/Tottenham
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yarın TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Galatasaray'ın rakibi iverpool ya da Tottenham olacak.