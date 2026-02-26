Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Böylece son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (4-3)

Juventus 3-2 Galatasaray (5-7)

Paris Saint-Germain 2-2 Monaco (5-4)

Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)

Bu sonuçlarla Real Madrid, PSG, Atalanta ve Galatasaray son 16 turuna yükselen son 4 takım oldu.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Lig aşamasında son 8'e kalan takımlar ve play-off'tan gelen takımlarla beraber son 16 turunda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

PSG

Barcelona

Chelsea

Liverpool

Tottenham

Real Madrid

Sporting

Manchester City

Atalanta

Arsenal

Bayern Münih

Newcastle United

Atletico Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Galatasaray

MUHTEMEL EŞLEŞMELER:

Son 16 turundaki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:

PSG - Barcelona/Chelsea

Real Madrid - Sporting/Manchester City

Atalanta - Arsenal/Bayern Münih

Newcastle United - Chelsea/Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham/Liverpool

Bodo Glimt - Manchester City/Sporting

Bayer Leverkusen - Bayern Münih/Arsenal

Galatasaray - Liverpool/Tottenham

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yarın TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Galatasaray'ın rakibi iverpool ya da Tottenham olacak.