Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Eşleşmeler yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Spor
  • 26.02.2026 09:25
  • Giriş: 26.02.2026 09:25
  • Güncelleme: 26.02.2026 09:40
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Böylece son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

  • Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (4-3)
  • Juventus 3-2 Galatasaray (5-7)
  • Paris Saint-Germain 2-2 Monaco (5-4)
  • Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)

Bu sonuçlarla Real Madrid, PSG, Atalanta ve Galatasaray son 16 turuna yükselen son 4 takım oldu.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Lig aşamasında son 8'e kalan takımlar ve play-off'tan gelen takımlarla beraber son 16 turunda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

  • PSG
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Real Madrid
  • Sporting
  • Manchester City
  • Atalanta
  • Arsenal
  • Bayern Münih
  • Newcastle United
  • Atletico Madrid
  • Bodo/Glimt
  • Bayer Leverkusen
  • Galatasaray

MUHTEMEL EŞLEŞMELER:

Son 16 turundaki muhtemel eşleşmeler ise şöyle:

  • PSG - Barcelona/Chelsea
  • Real Madrid - Sporting/Manchester City
  • Atalanta - Arsenal/Bayern Münih
  • Newcastle United - Chelsea/Barcelona
  • Atletico Madrid - Tottenham/Liverpool
  • Bodo Glimt - Manchester City/Sporting
  • Bayer Leverkusen - Bayern Münih/Arsenal
  • Galatasaray - Liverpool/Tottenham

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yarın TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Galatasaray'ın rakibi iverpool ya da Tottenham olacak.

