Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

Turnuvada play-off turu dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Son iki sezonun şampiyonunu karşı karşıya getiren eşleşmede Real Madrid, Manchester City'i kendi sahasında 3-1 mağlup etti. Rakibini ilk maçta da yenen ve toplamda 6-3'lük üstünlük kuran Madrid ekibi, son 16 turuna yükseldi.

Gecenin en heyecanlı maçında ise PSV ile Juventus karşı karşıya geldi. İlk maçtaki skorun aksine bu kez PSV rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda bir gol daha bulan PSV maçı 3-1 kazanarak son 16'ya yükselirken Juventus ise turnuvaya veda etti.

3-0 kazandığı maçın rövanşında bir başka Fransız ekibi Brest'i bu kez 7-0 yenerek turnuva tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini elde eden PSG son 16'ya yükselen bir başka takım oldu. Borussia Dortmund da kendi sahasında Sporting Lisbon ile 0-0 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

Böylece play-off turundan son 16'ya yükselen takımlar Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid ve PSV oldu.

"Devler Ligi"nde lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.