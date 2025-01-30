Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan ve play-off'a kalan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçtan oluşan ilk aşama tamamlandı. Yeni formatlı ilk sezonu lider tamamlayan ekip 21 puanla Liverpool oldu.

Liverpool'un ardından Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırdı.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Dortmund - Shakhtar Donetsk 3-1

B.Leverkusen - Sparta Prag 2-0

Aston Villa - Celtic 4-2

Inter - Monaco 3-0

Juventus - Benfica 0-2

Sturm Graz - RB Leipzig 1-0

Lille - Feyenoord 6-1

Salzburg - Atletico Madrid 1-4

Sporting Lizbon - Bologna 1-1

Manchester City - Club Brugge 3-1

PSV Eindhoven - Liverpool 3-2

Stuttgart - Psg 1-4

Brest - Real Madrid 0-3

Barcelona - Atalanta 2-2

Girona - Arsenal 1-2

Dinamo Zagreb - Ac Milan 2-1

Young Boys - Kızılyıldız 0-1

Sıralamada 9 ile 24. sıra arasında yer alan takımlar son 16 turuna çıkmak için birbirleriyle eşleşerek play-off oynayacak.

Kura çekimi formatına göre takımlar ikili gruplanacak. Yarın yapılacak kura çekiminde eşleşme ihtimali olan takımlar şu şekilde:

Atalanta ve Borussia Dortmund - Sporting Lizbon ve Club Brugge Real Madrid ve Bayern Münih - Celtic ve Manchester City Milan ve PSV - PSG ve Benfica Monaco ve Brest - Feyenoord ve Juventus

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda isi kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekileck.