Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan karşılaşmaların ardından Inter ve Arsenal yarı finale yükselen takımlar oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Dün oynanan maçların ardından son dörde kalan takımların tamamı belli oldu.
İlk maçı kendi sahasında 3-0 yenerek büyük avantaj yakalayan Arsenal, Real Madrid'i deplasmanda da 2-1 yenerek son şampiyonu turnuvanın dışına itti.
Diğer yarı final mücadelesi ise oldukça heyecanlı geçti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Inter, kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
Maçta ilk golü bulan taraf Harry Kane ile Bayern Münih oldu ve toplam skoru eşitledi. Daha sonra Lautaro Martinez ve Benjamin Pavard'dan 3 dakikada 2 gol bulan Inter skor üstünlüğünü ele aldı. Eric Dier'ın 76. dakikada kaydettiği gol skoru 2-2'ye getirdi.
Maçın son bölümlerinde baskılı oynayan Bayern Münih, maçı uzatmaya götürecek golü bulamadı ve turnuvadan elendi.
Yarı finallerde Inter ile Barcelona, PSG ile Arsenal mücadele edecek.
Yarı final ilk maçları 29-30 Nisan, rövanşları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.