Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Dün oynanan maçların ardından son dörde kalan takımların tamamı belli oldu.

İlk maçı kendi sahasında 3-0 yenerek büyük avantaj yakalayan Arsenal, Real Madrid'i deplasmanda da 2-1 yenerek son şampiyonu turnuvanın dışına itti.

Diğer yarı final mücadelesi ise oldukça heyecanlı geçti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Inter, kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Maçta ilk golü bulan taraf Harry Kane ile Bayern Münih oldu ve toplam skoru eşitledi. Daha sonra Lautaro Martinez ve Benjamin Pavard'dan 3 dakikada 2 gol bulan Inter skor üstünlüğünü ele aldı. Eric Dier'ın 76. dakikada kaydettiği gol skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın son bölümlerinde baskılı oynayan Bayern Münih, maçı uzatmaya götürecek golü bulamadı ve turnuvadan elendi.

Yarı finallerde Inter ile Barcelona, PSG ile Arsenal mücadele edecek.

Yarı final ilk maçları 29-30 Nisan, rövanşları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.