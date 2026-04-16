Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen son iki takım Bayern Münih ve Arsenal oldu. Böylece yarı final eşleşmeleri kesinleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Bayern Münih, Real Madrid'i kendi sahasında 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Arsenal ise deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Sporting Lisbon ile kendi sahasında 0-0 berabere kalarak tur atladı.
Böylece yarı final eşleşmeleri kesinleşti. Yarı finallerde Atletico Madrid ile Arsenal; Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek.
Yarı final maçları 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.