Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen son iki takım Bayern Münih ve Arsenal oldu. Böylece yarı final eşleşmeleri kesinleşti.

Spor
  • 16.04.2026 09:41
  • Güncelleme: 16.04.2026 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Bayern Münih, Real Madrid'i kendi sahasında 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Arsenal ise deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Sporting Lisbon ile kendi sahasında 0-0 berabere kalarak tur atladı.

Böylece yarı final eşleşmeleri kesinleşti. Yarı finallerde Atletico Madrid ile Arsenal; Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçları 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

BirGün'e Abone Ol