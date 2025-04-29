Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam başlıyor. Yarı finalin ilk maçında Arsenal ile PSG, Londra'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Arsenal çeyrek finalde son şampiyon Real Madrid'i iki maçta da mağlup ederek mutlu sona ulaşmış, PSG ise 3-1 kazandığı maçın rövanşında 2-0 öne geçmesine rağmen Aston Villa karşısında çok zorlanmış ve 3-2 kaybederek tur atlayabilmişti.

Diğer yarı finalde ise yarın aynı saatte Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.