Devler Ligi'nde yedinci haftanın perdesi yarın yapılacak maçlarla açılacak. Bu hafta birçok dikkat çeken maç oynanacak.

Spor
  • 19.01.2026 12:08
  • Giriş: 19.01.2026 12:08
  • Güncelleme: 19.01.2026 12:13
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde yedinci haftanın programı

Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Kairat-Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt-Manchester City

23.00 Real Madrid-Monaco

23.00 Inter-Arsenal

23.00 Villarreal-Ajax

23.00 Tottenham-Borussia Dortmund

23.00 Sporting-Paris Saint-Germain

23.00 Olimpiakos- Bayer Leverkusen

23.00 Kopenhag-Napoli

21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray-Atletico Madrid

20.45 Karabağ-Eintracht Frankfurt

23.00 Chelsea-Pafos

23.00 Atalanta-Athletic Bilbao

23.00 Juventus-Benfica

23.00 Slavia Prag-Barcelona

23.00 Olimpik Marsilya-Liverpool

23.00 Newcastle United-PSV

23.00 Bayern Münih-Union Saint-Gilloise

