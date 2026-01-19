Şampiyonlar Ligi'nde yedinci haftanın programı
Devler Ligi'nde yedinci haftanın perdesi yarın yapılacak maçlarla açılacak. Bu hafta birçok dikkat çeken maç oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.30 Kairat-Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt-Manchester City
23.00 Real Madrid-Monaco
23.00 Inter-Arsenal
23.00 Villarreal-Ajax
23.00 Tottenham-Borussia Dortmund
23.00 Sporting-Paris Saint-Germain
23.00 Olimpiakos- Bayer Leverkusen
23.00 Kopenhag-Napoli
21 Ocak Çarşamba
20.45 Galatasaray-Atletico Madrid
20.45 Karabağ-Eintracht Frankfurt
23.00 Chelsea-Pafos
23.00 Atalanta-Athletic Bilbao
23.00 Juventus-Benfica
23.00 Slavia Prag-Barcelona
23.00 Olimpik Marsilya-Liverpool
23.00 Newcastle United-PSV
23.00 Bayern Münih-Union Saint-Gilloise