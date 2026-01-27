Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sınavlar

Ülke voleybolunun iki güçlü temsilcisi VakıfBank ile Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta maçları için yarın deplasmanda sahaya çıkacak.

A Grubu’nda yoluna namağlup devam eden VakıfBank, Fransa’da Volero ile karşı karşıya gelecek.

La Palestre’de oynanacak mücadele TSİ 22.30’da başlayacak. Karşılaşmada Yunanistan’dan Alexandros Mylonakis ile Macaristan’dan Gyula Tillmann hakem olarak görev yapacak.

İLK MAÇI SET VERMEDEN KAZANMIŞTI

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan sarı-siyahlılar liderlik koltuğunda bulunurken, Volero 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. İstanbul’da oynanan ilk maçta VakıfBank, Fransız ekibini 3-0 mağlup etmişti.

C Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı ise Sırbistan deplasmanında OK Zeleznicar’a konuk olacak.

Hala Sportova’da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Serena Salvati ile Polonyalı Maciej Twardowski yönetecek.

3 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET

Grubunda 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alan turuncu-beyazlılar, henüz puanı bulunmayan ve son sırada yer alan OK Zeleznicar karşısında avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Eczacıbaşı, gruptaki son maçında sahasında Olimpiakos’u 3-0 yenmişti.