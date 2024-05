Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın 29'u kesinleşti

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı garantileyen 29 takım belli oldu.

Avrupa'da sezon sonu yaklaşırken önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantileyen takımlar da belli olmaya başladı.

2024-25 sezonunda yeni formata geçilecek turnuvada 36 takım yer alacak. Şu ana kadar 29 takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması kesinleşti.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi kesinleşen takımlar şöyle:

Bayer Leverkusen - Almanya

Borussia Dortmund - Almanya

Bayern Münih - Almanya

RB Leipzig - Almanya

Stuttgart - Almanya

Real Madrid - İspanya

Barcelona - İspanya

Atletico Madrid - İspanya

Girona - İspanya

Liverpool - İngiltere

Manchester City - İngiltere

Aston Villa - İngiltere

Inter - İtalya

Atalanta - İtalya

Bologna - İtalya

Juventus - İtalya

Milan - İtalya

PSG - Fransa

Monaco - Fransa

Lille - Fransa

PSV Eindhoven - Hollanda

Feyenoord - Hollanda

Sporting Lizbon - Portekiz

Benfica - Portekiz

Celtic - İskoçya

Shakhtar Donetsk - Ukrayna

Sturm Graz - Avusturya

Türkiye'den ise Galatasaray ve Fenerbahçe, eleme turlarında başarılı oldukları takdirde Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Lig şampiyonu, play-off turuna kalacak ve eşleşmeyi kazandığı takdirde son 36 takım arasına girecek. Süper Lig'i ikinci bitiren ekip ise organizasyona 2'nci ön eleme turunda dahil olacak.

YENİ FORMAT

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan sonra yeni formata geçilecek. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva, lig usülüne göre oynanacak.

36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar dokuzarlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.

Ligde ilk 8 takımda yer alan takımlar son 16'ya kalacak. 9'uncu ile 27'nci sıradaki takımlar arasında oynanacak maçların ardından son 16 belirlenecek.