Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın 29'u kesinleşti
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı garantileyen 29 takım belli oldu.
Avrupa'da sezon sonu yaklaşırken önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı garantileyen takımlar da belli olmaya başladı.
2024-25 sezonunda yeni formata geçilecek turnuvada 36 takım yer alacak. Şu ana kadar 29 takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması kesinleşti.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi kesinleşen takımlar şöyle:
Borussia Dortmund - Almanya
Bayern Münih - Almanya
RB Leipzig - Almanya
Stuttgart - Almanya
Real Madrid - İspanya
Barcelona - İspanya
Atletico Madrid - İspanya
Girona - İspanya
Liverpool - İngiltere
Manchester City - İngiltere
Aston Villa - İngiltere
Inter - İtalya
Atalanta - İtalya
Bologna - İtalya
Juventus - İtalya
Milan - İtalya
PSG - Fransa
Monaco - Fransa
Lille - Fransa
PSV Eindhoven - Hollanda
Feyenoord - Hollanda
Sporting Lizbon - Portekiz
Benfica - Portekiz
Celtic - İskoçya
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
Sturm Graz - Avusturya
Türkiye'den ise Galatasaray ve Fenerbahçe, eleme turlarında başarılı oldukları takdirde Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Lig şampiyonu, play-off turuna kalacak ve eşleşmeyi kazandığı takdirde son 36 takım arasına girecek. Süper Lig'i ikinci bitiren ekip ise organizasyona 2'nci ön eleme turunda dahil olacak.
YENİ FORMAT
Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan sonra yeni formata geçilecek. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva, lig usülüne göre oynanacak.
36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar dokuzarlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.
Ligde ilk 8 takımda yer alan takımlar son 16'ya kalacak. 9'uncu ile 27'nci sıradaki takımlar arasında oynanacak maçların ardından son 16 belirlenecek.