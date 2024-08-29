Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takım belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında bu sezon mücadele edecek 36 takım kesinleşti. Kura çekimi bugün saat 19.00'da yapılacak.
UEFA'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın tamamı, dün oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.
Dün gece oynanan maçlarda rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.
Avrupa’nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, bugün Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.
Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak.
Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:
Borussia Dortmund - Almanya
Bayern Münih - Almanya
RB Leipzig - Almanya
Stuttgart - Almanya
Real Madrid - İspanya
Barcelona - İspanya
Atletico Madrid - İspanya
Girona - İspanya
Liverpool - İngiltere
Manchester City - İngiltere
Aston Villa - İngiltere
Arsenal - İngiltere
Inter - İtalya
Atalanta - İtalya
Bologna - İtalya
Juventus - İtalya
Milan - İtalya
PSG - Fransa
Monaco - Fransa
Lille - Fransa
Stade Brest - Fransa
PSV Eindhoven - Hollanda
Feyenoord - Hollanda
Sporting Lizbon - Portekiz
Benfica - Portekiz
Celtic - İskoçya
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
Sturm Graz - Avusturya
Salzburg - Avusturya
Sparta Prag - Çekya
Young Boys - İsviçre
Dinamo Zagreb - Hırvatistan
Slovan Bratislava - Slovakya
Kızılyıldız - Sırbistan
Slavia Prag - Çekya
Takımların torbalara göre dağılımı ise şöyle:
1. Torba: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona
2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan
3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic
4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest
Kura çekimi bugün TSİ 19.00'da başlayacak.
YENİ FORMAT
Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan sonra yeni formata geçilecek. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva, lig usülüne göre oynanacak.
36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar dokuzarlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.
Ligde ilk 8 takımda yer alan takımlar son 16'ya kalacak. 9'uncu ile 27'nci sıradaki takımlar arasında oynanacak maçların ardından son 16 belirlenecek.