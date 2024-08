Şampiyonlar Ligi'ne katılan 36 takım belli oldu

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın tamamı, dün oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.

Dün gece oynanan maçlarda rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.

Avrupa’nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunun kura çekimi, bugün Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak.

Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

Bayer Leverkusen - Almanya

Borussia Dortmund - Almanya

Bayern Münih - Almanya

RB Leipzig - Almanya

Stuttgart - Almanya

Real Madrid - İspanya

Barcelona - İspanya

Atletico Madrid - İspanya

Girona - İspanya

Liverpool - İngiltere

Manchester City - İngiltere

Aston Villa - İngiltere

Arsenal - İngiltere

Inter - İtalya

Atalanta - İtalya

Bologna - İtalya

Juventus - İtalya

Milan - İtalya

PSG - Fransa

Monaco - Fransa

Lille - Fransa

Stade Brest - Fransa

PSV Eindhoven - Hollanda

Feyenoord - Hollanda

Sporting Lizbon - Portekiz

Benfica - Portekiz

Celtic - İskoçya

Shakhtar Donetsk - Ukrayna

Sturm Graz - Avusturya

Salzburg - Avusturya

Sparta Prag - Çekya

Young Boys - İsviçre

Dinamo Zagreb - Hırvatistan

Slovan Bratislava - Slovakya

Kızılyıldız - Sırbistan

Slavia Prag - Çekya

Takımların torbalara göre dağılımı ise şöyle:

1. Torba: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona

2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic

4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest

Kura çekimi bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

YENİ FORMAT

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan sonra yeni formata geçilecek. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva, lig usülüne göre oynanacak.

36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar dokuzarlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.

Ligde ilk 8 takımda yer alan takımlar son 16'ya kalacak. 9'uncu ile 27'nci sıradaki takımlar arasında oynanacak maçların ardından son 16 belirlenecek.