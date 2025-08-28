Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar belli oldu: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasıyla turnuvanın lig aşamasına katılmaya hak kazanan 36 takım belli oldu. Galatasaray'ın da yer aldığı turnuvada hangi takımın kimlerle oynayacağı bu akşam yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinin sonuçlanmasıyla turnuvaya katılan 36 takım belli oldu.
Turnuvanın lig aşamasında Türkiye'den yalnızca Galatasaray yer alacak.
Turnuvaya katılan 36 takımların kura torbalarına göre dağılımı şu şekilde:
1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.
3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.
4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek ve geçen yılki prosedür izlenecek.
Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve toplam 4 maçı kendi sahasında, 4 maçı deplasmanda oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.