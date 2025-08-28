Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar belli oldu: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmelerinin sonuçlanmasıyla turnuvaya katılan 36 takım belli oldu.

Turnuvanın lig aşamasında Türkiye'den yalnızca Galatasaray yer alacak.

Turnuvaya katılan 36 takımların kura torbalarına göre dağılımı şu şekilde:

1. Torba: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. Torba: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. Torba: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek ve geçen yılki prosedür izlenecek.

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Her takım her torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve toplam 4 maçı kendi sahasında, 4 maçı deplasmanda oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.