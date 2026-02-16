Şampiyonlar Ligi Play-off Fikstürü: Galatasaray'ın Maçı Ne Zaman?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında heyecan yeniden başlıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Özellikle temsilcimiz Galatasaray’ın güçlü rakibi Juventus ile oynayacağı mücadele, haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

“Galatasaray’ın maçı ne zaman?”, “Şampiyonlar Ligi play-off maçları hangi gün?” ve “Devler Ligi fikstürü” gibi sorular futbol gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarının programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü toplam 8 karşılaşma oynanacak.

Yarın Oynanacak Maçlar

Saat (TSİ) Karşılaşma 20.45 Galatasaray – Juventus 23.00 Monaco – Paris Saint-Germain 23.00 Borussia Dortmund – Atalanta 23.00 Benfica – Real Madrid

18 Şubat Çarşamba Maçları

Saat (TSİ) Karşılaşma 20.45 Karabağ – Newcastle United 23.00 Club Brugge – Atletico Madrid 23.00 Bodo/Glimt – Inter 23.00 Olimpiakos – Bayer Leverkusen

GALATASARAY – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk maç yarın saat 20.45’te oynanacak.

GALATASARAY – JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Juventus Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nin diğer tüm maçları Tabii platformundan canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA HEYECAN ARTIYOR

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin sahne alacağı play-off turu, son 16’ya kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Real Madrid, Inter, Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain gibi güçlü ekiplerin sahaya çıkacağı bu tur, futbolseverlere yoğun bir maç takvimi sunuyor.

Özellikle aynı saat diliminde oynanacak karşılaşmalar, Şampiyonlar Ligi gecelerinin klasik atmosferini yeniden yaşatacak.

Galatasaray Juventus maçı ne zaman?

Galatasaray ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off maçı yarın saat 20.45’te oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off maçları hangi gün?

Play-off turu maçları yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde kaç maç oynanacak?

Son 16 play-off turunda iki gün içinde toplam 8 karşılaşma oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu, Avrupa futbolunun en heyecanlı mücadelelerinden bazılarına sahne olacak. Galatasaray’ın Juventus karşısında oynayacağı kritik karşılaşma ise haftanın en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday.

Yarın başlayacak olan play-off turu, futbolseverlere iki gün boyunca dolu dolu bir Şampiyonlar Ligi programı sunacak.