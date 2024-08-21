Şampiyonlar Ligi play-off turunda ikinci gün sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçların bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ikinci karşılaşmaları bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.
Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Young Boys - Galatasaray: 3-2
Dinamo Kiev - RB Salzburg: 0-2
Midtjylland - Slovan Bratislava: 1-1
Malmö - Sparta Prag: 0-2
Dün oynanan karşılaşmaların sonucu ise şöyle olmuştu:
Dinamo Zagreb - Karabağ: 3-0
Lille - Slavia Prag: 2-0
Bodo/Glimt - Kızılyıldız: 2-1
Lille - Slavia Prag: 2-0
Bodo/Glimt - Kızılyıldız: 2-1
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları 27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak.