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Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında bugün 3 karşılaşma oynandı.

Spor
  • 21.08.2024 00:04
  • Giriş: 21.08.2024 00:04
  • Güncelleme: 21.08.2024 00:06
Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk gün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk karşılaşmaları bugün oynanan 3 müsabakayla başladı. 

Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb - Karabağ: 3-0
Lille - Slavia Prag: 2-0
Bodo/Glimt - Kızılyıldız: 2-1

Bu turda oynanacak diğer karşılaşmaların programı:

22.00 Young Boys - Galatasaray 
22.00 Dinamo Kiev - Salzburg
22.00 Midtjylland - Slovan Bratislava
22.00 Malmö - Sparta Prag

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