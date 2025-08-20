Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar başladı

Şampiyonlar Ligi play-off turu, dün akşam oynanan maçlarla başladı.

Dün akşam üç eşleşmede ilk maçlar oynandı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

Kızılyıldız 1-2 Pafos

Rangers 1-3 Celtic

Ferençvaroş 1-3 Karabağ

Play-off turunda Fenerbahçe de bugün kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek.

Bugün oynanacak maçların programı ise şu şekilde:

Celtic - Kairat

Basel - Kopenhag

Bodo/Glimt - Sturm Graz

Fenerbahçe - Benfica

Play-off turunun rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak.