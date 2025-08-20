Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar başladı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar dün akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. Fenerbahçe'nin de sahaya çıkacağı bu akşam 4 eşleşmenin ilk maçları oynanacak.

Fotoğraf: DepoPhotos

Şampiyonlar Ligi play-off turu, dün akşam oynanan maçlarla başladı.

Dün akşam üç eşleşmede ilk maçlar oynandı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Kızılyıldız 1-2 Pafos
  • Rangers 1-3 Celtic
  • Ferençvaroş 1-3 Karabağ

Play-off turunda Fenerbahçe de bugün kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek.

Bugün oynanacak maçların programı ise şu şekilde:

  • Celtic - Kairat
  • Basel - Kopenhag
  • Bodo/Glimt - Sturm Graz
  • Fenerbahçe - Benfica

Play-off turunun rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

