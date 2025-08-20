Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar başladı
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar dün akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. Fenerbahçe'nin de sahaya çıkacağı bu akşam 4 eşleşmenin ilk maçları oynanacak.
Dün akşam üç eşleşmede ilk maçlar oynandı. Alınan sonuçlar şu şekilde:
- Kızılyıldız 1-2 Pafos
- Rangers 1-3 Celtic
- Ferençvaroş 1-3 Karabağ
Play-off turunda Fenerbahçe de bugün kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek.
Bugün oynanacak maçların programı ise şu şekilde:
- Celtic - Kairat
- Basel - Kopenhag
- Bodo/Glimt - Sturm Graz
- Fenerbahçe - Benfica
Play-off turunun rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak.