Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, kendi sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Kızılyıldız 1-2 Pafos
- Rangers 1-3 Celtic
- Ferençvaroş 1-3 Karabağ
- Celtic 0-0 Kairat
- Basel 1-1 Kopenhag
- Bodo/Glimt 5-0 Sturm Graz
- Fenerbahçe 0-0 Benfica
Play-off turunun rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak.