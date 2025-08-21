Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Fenerbahçe, kendi sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Play-off turunun rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

  • 21.08.2025 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, kendi sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Kızılyıldız 1-2 Pafos
  • Rangers 1-3 Celtic
  • Ferençvaroş 1-3 Karabağ
  • Celtic 0-0 Kairat
  • Basel 1-1 Kopenhag
  • Bodo/Glimt 5-0 Sturm Graz
  • Fenerbahçe 0-0 Benfica

Play-off turunun rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

