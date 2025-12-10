Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan her geçen hafta artarken, futbolseverler özellikle “Galatasaray kaçıncı sırada?” sorusunun cevabını merak ediyor. Monaco deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından sarı-kırmızılıların puanı 9’da kaldı. İşte güncel puan durumu, Galatasaray’ın rakiplerine göre konumu ve kalan haftalardaki kritik senaryo…

GÜNCEL ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

İlk sıradaki Arsenal 15 puanla yoluna kayıpsız devam ederken, Bayern Münih ve Atalanta ilk üçü oluşturuyor. Galatasaray ise 17. sırada bulunuyor ve 9 puan topladı.

# Takım O G B M P 17 Galatasaray 6 3 0 3 9

Galatasaray, üst sıralarda yer alan Monaco (9 puan), Newcastle (9 puan) ve Marsilya (9 puan) gibi takımlarla aynı puanı paylaşsa da averaj farkı nedeniyle şu anda 17. basamakta bulunuyor.

GALATASARAY KAÇ PUANDA?

Monaco karşısında alınan yenilgiden sonra sarı-kırmızılılar 6 maçta 3 galibiyet elde ederek 9 puanda. Buna rağmen üst tura kalabilmek ve ilk 24’e girmek için kalan maçlar kritik önem taşıyor.

MONACO YENİLGİSİ SONRASI TABLO

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco’ya 1-0 mağlup oldu ve sıralamada geriye düşme riskiyle karşı karşıya kaldı. Kritik haftalara girilirken sarı-kırmızılı ekip, kalan maçlarda puan kaybı yaşamamak zorunda.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI

Atletico Madrid – Galatasaray | 21 Ocak – 20:45

Manchester City – Galatasaray | 28 Ocak – 23:00

Galatasaray’ın kalan karşılaşmalarda güçlü rakiplerle mücadele edecek olması, ilk 24 hedefi için belirleyici rol oynayacak.

MAÇIN KRİTİK ANLARI

Galatasaray, özellikle ilk yarıda Barış Alper ve İlkay Gündoğan’la önemli fırsatlar yakalasa da aradığı golü bulamadı. İkinci yarıda ise Monaco’nun baskısı ve Balogun’un golü skorun belirlenmesini sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Arsenal 5 maçta 5 galibiyetle liderliğini sürdürüyor.

Bayern Münih 6 maçta 15 puana ulaştı.

PSG, Real Madrid ve Inter üst sıralarda yer alıyor.

Galatasaray puan eşitliğine rağmen averaj sebebiyle 17’inci sırada.

Galatasaray’ın kalan Şampiyonlar Ligi maçları hangileri?

Atletico Madrid ve Manchester City maçları kalan iki karşılaşmayı oluşturuyor.

Galatasaray’ın üst tura çıkma ihtimali var mı?

Belirleyici olan kalan iki maçta alınacak sonuçlar ve averaj farkları olacak.

Şampiyonlar Ligi puan durumu Galatasaray açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Sarı-kırmızılılar 9 puanla 17. sırada bulunsa da kalan maçlarda alacağı sonuçlarla ilk 24 hedefini sürdürebilir.