ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU | Galatasaray Kaçıncı Sırada? (GÜNCEL)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-25 sezonuyla birlikte hayata geçirilen yeni lig formatı, puan durumu hesaplamalarını ve tur ihtimallerini daha da kritik hâle getirdi. 36 takımlı lig aşamasında oynanan maçların ardından oluşan tablo, Galatasaray kaçıncı sırada? sorusunu da gündemin merkezine taşıdı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL?

UEFA tarafından alınan kararla Şampiyonlar Ligi’nde klasik grup sistemi kaldırıldı ve lig aşamasına geçildi.

Turnuvaya 32 yerine 36 takım katılıyor.

katılıyor. Her takım 4’ü iç sahada, 4’ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple oynuyor.

oynuyor. 36 takımlı tek bir puan tablosu oluşturuluyor.

İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24 . sıralar arasındaki 16 takım play-off turu oynuyor.

. sıralar arasındaki 16 takım play-off turu oynuyor. Son 12 sıradaki takımlar Avrupa kupalarına veda ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Sıra Takım O G M Puan Averaj 1 Arsenal 6 6 0 18 +16 2 Bayern 6 5 1 15 +11 3 PSG 6 4 1 13 +11 4 Manchester City 6 4 1 13 +6 5 Atalanta 6 4 1 13 +2 6 Inter 6 4 2 12 +8 7 Real Madrid 6 4 2 12 +6 8 Atl. Madrid 6 4 2 12 +3 9 Liverpool 6 4 2 12 +3 18 Galatasaray 6 3 3 9 0 36 Kairat Almaty 6 0 5 1 -11

Puan tablosunda tüm takımlar yer almakla birlikte Galatasaray, 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puan topladı ve 18. sırada bulunuyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ DURUMU

Galatasaray’ın averajı 0 seviyesinde. Bu tabloya göre sarı-kırmızılı ekip, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off hattında bulunuyor.

Ancak ilk 8 sıra ile arasında puan farkı bulunurken, son 12 ile arasındaki mesafe ise hâlâ güvenli kabul edilebilecek düzeyde. Bu nedenle oynanacak her maç, sıralamayı doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

ATLETİCO MADRİD – GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ PUAN ANALİZİ

21 Ocak’ta oynanacak Atletico Madrid – Galatasaray mücadelesi, iki takım için de kritik önem taşıyor.

Atletico Madrid: 6 maç, 4 galibiyet, 12 puan, +3 averaj, 8. sıra

Galatasaray: 6 maç, 3 galibiyet, 9 puan, 0 averaj, 18. sıra

Atletico Madrid, ilk 8 hedefini sürdürürken Galatasaray ise play-off hattındaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu karşılaşmadan alınacak puan veya puanlar, Galatasaray’ın ilk 16 ve hatta ilk 8 umutlarını doğrudan etkileyecek.

Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 18. sırada yer alıyor.

Galatasaray kaç puan topladı?

Sarı-kırmızılı ekip 6 maç sonunda 9 puan topladı.

İlk 8’e giren takımlar ne oluyor?

İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

Galatasaray elendi mi?

Hayır. Galatasaray şu anda play-off hattında yer alıyor.

Yeni formatla birlikte Şampiyonlar Ligi puan durumu, her maçın değerini daha da artırmış durumda. Galatasaray, şu an itibarıyla yoluna devam edebilecek bir konumda bulunuyor. Atletico Madrid karşılaşması ise sarı-kırmızılı ekip için sezonun en belirleyici maçlarından biri olmaya aday.