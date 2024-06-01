Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde final bugün oynanacak. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında Wembley'de oynanacak final TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında bu akşam oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Avrupa'nın en büyük turnuvasında Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ise ikinci şampiyonluğunun peşinde.

İKİ TAKIM 15'İNCİ KEZ KARŞILAŞACAK

Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek. 14 karşılaşmanın tamamı Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.

Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund 3 kez galip gelirken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alırken, grup aşamasında Paris Saint-Germain'e (PSG), çeyrek finalde ise Atletico Madrid'e mağlup oldu.

Sarı-siyahlılar, 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

'ÖLÜM GRUBUNDAN' LİDER ÇIKTI

Borussia Dortmund, "Ölüm Grubu" olarak nitelendirilen F Grubu'nda PSG, Milan ve Newcastle United ile mücadele etti.

Grup maçlarının 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan sarı-siyahlı ekip, 11 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turunda Hollanda'nın PSV takımını eleyen Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atletico Madrid'i turnuva dışında bırakırken, yarı finalde bir kez daha PSG'nin rakibi oldu.

Fransız ekibiyle oynadığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanan Terzic'in öğrencileri, kulübü 1997 ve 2013'ün ardından turnuva tarihindeki üçüncü finaline taşıdı.

DEVLET LİGİNDE ÜÇÜNCÜ FİNAL

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar iki kez finale çıkarken, birinden kupayla ayrıldı.

İlk final heyecanını 1996-1997 sezonunda yaşayan Alman ekibi, İtalya'nın Juventus takımını 3-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Borussia Dortmund, ikinci finalini 2012-2013 sezonunda Bayern Münih ile Londra'daki Wembley Stadı'nda oynadı. Rakibine 2-1 mağlup olan sarı-siyahlılar, şampiyonluğu bir diğer Alman temsilcisine kaptırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Borussia Dortmund formasıyla en çok gol atan isim, üç kez rakip fileleri havalandıran Niclas Füllkrug oldu.

Alman temsilcisinde, Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Marco Reus ikişer, Donyell Malen, Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Marcel Sabitzer, Jadon Sancho, Felix Nmecha, Ian Maatsen ve Mats Hummels ise birer gol kaydetti.

REAL MADRİD'İN HEDEFİ NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Almanya ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid, finale gelene kadar mağlubiyet yüzü görmedi.

Carlo Ancelotti teknik direktörlüğündeki Real Madrid, zorlu rakiplerle karşılaştığı Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında tecrübesiyle adını finale yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde eden İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

GRUPTA 6'DA 6 YAPTI

Real Madrid, C Grubu'nda İtalya'nın Napoli, Almanya'nın Union Berlin ve Portekiz'in Braga takımlarıyla mücadele etti.

Grubunu 6'da 6 yaparak 18 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Leipzig, çeyrek finalde Manchester City, yarı finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

Eflatun-beyazlıların çeyrek ve yarı final maçları büyük heyecana sahne oldu. İki maçın da beraberlikle tamamlandığı eşleşmede Manchester City'yi penaltılarla geçen Real Madrid, Bayern Münih'i ise rövanşta son dakikalarda bulduğu gollerle eledi.

GOL YÜKÜNÜ 3 OYUNCU SIRTLADI

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol yükünü sırtlayan oyuncular, İspanyol Joselu, Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo oldu.

Üç futbolcu da rakip fileleri 5'er kez havalandırarak eflatun-beyazlıların 26 golünün 15'ini kaydetti.

Madrid ekibinde İngiliz Jude Bellingham 4, Brahim Diaz 2, Federico Valverde, Dani Ceballos ve Nicolas Paz birer gol buldu. Eflatun-beyazlılar adına birer golü de Manchester City'den Ruben Dias ve Napoli'den Alex Meret kendi kalesine attı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde galip gelerek 2023-24 sezonunu üç kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, finalde kazandığı takdirde kupayı 15. kez müzesine götürecek.

Bu sezon LaLiga'da 95 puanla şampiyon olan Madrid ekibi, İspanya Süper Kupa finalinde ise Barcelona'yı mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

ANCELOTTİ 5'İNCİ ZAFERİNİ HEDEFLİYOR

"Devler Ligi"nin 4 şampiyonlukla en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Ancelotti, kariyerindeki 5. zaferi hedefliyor.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 ve 2022'de mutlu sona ulaştı.

Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip ediyor.

UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler ise şu şekilde: