Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı | Barcelona Benfica maçı hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalacak takımlar bu akşam belli oluyor. Peki Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona - Benfica maçı şifreli mi? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? Detaylara bakalım:

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkacak ilk takım belli oluyor. Barcelona, deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ettiği Benfica'yı evinde ağırlıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Barcelona karşısında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

BENFİCA TURU NASIL GEÇER? BARCELONA TURU NASIL GEÇER?

Benfica'nın turu geçmesi için Barcelona karşısında 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Benfica'nın 1 farklı galibiyet alması halinde maç uzatmalara gidecek. Barcelona'nın berabere kalması ya da kazanması halinde ise çeyrek finale çıkacak olan takım Barcelona olacak.

BENFİCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Benfica maçı 11 Mart 2025 Salı günü saat 20:45'te oynanacak.

BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Benfica - Barcelona maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.