Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 4 gol var, kazanan yok

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih, İspanya temsilcisi Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler, yedek soyunduğu karşılaşmada süre alamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, evinde Real Madrid’i ağırladı.

Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çaldığı ve Allianz Arena’da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bayern Münih’in karşılaşmadaki gollerini 53’üncü dakikada Leroy Sane ile 57’nci dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Konuk Real Madrid’in gollerini ise 24’üncü ve 83’üncü dakikalarda Vinicius Junior attı. İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler, maça yedek soyunurken; karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da süre alamadı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalin diğer ayağında yarın saat 22.00’de Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.