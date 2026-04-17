Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı yaklaşırken futbolseverlerin gözü maç takvimine çevrildi. Yarı final eşleşmeleri, maç tarihleri ve yayın bilgileri netleşirken, Avrupa futbolunun dev sahnesinde birbirinden kritik karşılaşmalar izleyicileri bekliyor. Özellikle PSG - Bayern Münih ve Atletico Madrid - Arsenal eşleşmeleri, şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları, tabii platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. İşte görselde yer alan tarihlere göre UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maç programı ve son 10 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonları listesi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Görselde yer alan programa göre UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları 28 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak.

Yarı final 1. maç programı

Maç Tarih Saat Yayın PSG - Bayern Münih 28 Nisan 2026 Salı 22:00 tabii (canlı, şifreli) Atletico Madrid - Arsenal 29 Nisan 2026 Çarşamba 22:00 tabii (canlı, şifreli)

Yarı final rövanş maç programı

Maç Tarih Saat Yayın Arsenal - Atletico Madrid 5 Mayıs 2026 Salı 22:00 tabii (canlı, şifreli) Bayern Münih - PSG 6 Mayıs 2026 Çarşamba 22:00 tabii (canlı, şifreli)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında dört dev kulüp finale çıkmak için sahaya çıkacak. PSG ile Bayern Münih arasındaki eşleşme, Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirirken; Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki mücadele de yarı final turunun bir diğer öne çıkan kapışması olacak.

İlk maçlar sonrası oluşacak tablo, rövanş mücadelelerinin tansiyonunu daha da artıracak. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman ve hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yarı final maçlarının tamamı tabii platformunda canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek. Bu nedenle PSG - Bayern Münih, Atletico Madrid - Arsenal, Arsenal - Atletico Madrid ve Bayern Münih - PSG maçlarını takip etmek isteyen izleyiciler, yayınları tabii üzerinden izleyebilecek.

SON 10 YILIN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı yaşanırken, son 10 sezonda kupayı kazanan takımlar da yeniden gündeme geldi. İşte verilen bilgilere göre son 10 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonları ve teknik direktörleri:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör 24/25 Paris Saint-Germain Luis Enrique 23/24 Real Madrid Carlo Ancelotti 22/23 Manchester City Pep Guardiola 21/22 Real Madrid Carlo Ancelotti 20/21 Chelsea FC Thomas Tuchel 19/20 FC Bayern Münih Hansi Flick 18/19 Liverpool FC Jürgen Klopp 17/18 Real Madrid Zinédine Zidane 16/17 Real Madrid Zinédine Zidane 15/16 Real Madrid Zinédine Zidane

