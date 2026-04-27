Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını TRT yayınlayacak mı?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor.

Çeyrek final maçlarının tabii üzerinden yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine TRT, yarı final karşılaşmalarının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacağını duyurdu.

22.00'DE BAŞLAYACAK

Yarı final ilk maçları 28 Nisan Salı ve 29 Nisan Çarşamba günleri oynanacak. İlk karşılaşmada Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih’i TSİ 22.00’de konuk edecek.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Atletico Madrid ile Arsenal, 29 Nisan’da TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.

Öte yandan TRT, Avrupa kupası maçlarını izlemek isteyenler için uydu frekans bilgilerini de paylaştı. Buna göre TRT1 yayını, Türksat 4A uydusu üzerinden 11794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle izlenebilecek.

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa yayın hakları da 2024 yılından itibaren üç sezonluğuna TRT bünyesinde bulunuyor. Karşılaşmalar, televizyon yayınının yanı sıra tabii platformu üzerinden de izlenebiliyor.