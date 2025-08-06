Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maç: Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanında

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

De Kuip Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Maç S Sport 1 ve S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat - Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde - Amrabat, Fred, Oğuz, Archie Brown, Szymanski, İrfan Can Kahveci - Jhon Duran

Fenerbahçe turu geçmesi halinde, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Dün yapılan basın toplantısında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, iyi bir takıma karşı zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı De Kuip Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulunan Portekizli teknik direktör, Porto'nun efsane kaptanlarından Jorge Costa'nın vefatıyla ilgili konuşarak sözlerine başladı.

Jorge Costa'nın kendi geçmişinin bir parçası olduğunun altını çizen Mourinho, "Takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirttiği gibi önemli olan pazubent takmak değildir. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı 'Basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün.' derdi. Ben de işimi yapacağım ve sonrasında ağlayabilirim" ifadelerini kullandı.