Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, ilk maçlar iki gün içinde tamamlanacak.

Çeyrek final turunda yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü toplam dört mücadele oynanacak. Karşılaşmaların tamamı TSİ 22.00’de başlayacak.

REAL MADRID, BAYERN'İ AĞIRLAYACAK

Yarın oynanacak maçlarda Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelirken, Sporting Lizbon sahasında Arsenal’i ağırlayacak.

8 Nisan Çarşamba günü ise Paris Saint-Germain ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Günün diğer mücadelesinde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final turunda rövanş maçları 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.