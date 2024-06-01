Şampiyonlar Ligi’nde final zamanı

Spor Servisi

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında bugün oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak. Karşılaşma TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Devler Ligi finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor. Real Madrid 14 kez mutlu sona ulaştı.

Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti. Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.