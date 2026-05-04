Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda finale yükselecek iki takım bu maçların ardından netleşecek. Karşılaşmalar TRT 1'den naklen yayımlanacak.

ARSENAL, ATLETICO'YU KONUK EDİYOR

Yarın Arsenal, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid’i Londra’daki Emirates Stadı’nda ağırlayacak. TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmada iki ekip de final için avantaj arayacak.

BAYERN, PSG'Yİ AĞIRLIYOR

Diğer yarı finalde ise Bayern Münih, ilk maçta 5-4 mağlup olduğu Paris Saint-Germain’i Allianz Arena’da konuk edecek.

Çarşamba günü TSİ 22.00’de oynanacak mücadelede Alman temsilcisi, sahasında skoru tersine çevirmeye çalışacak.

PSG ile Bayern Münih arasında oynanan ilk karşılaşma, yarı finaller tarihinde en gollü maçlardan biri olarak kayıtlara geçmişti. İlk yarısında atılan 5 golle de organizasyon tarihine geçen mücadele, rövanş öncesi beklentiyi artırdı.