Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları (22 Ekim 2025)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaç puanda? Devler arenasında Paris Saint Germain, Bayern Münih ve Real Madrid liderliği koruyabildi mi? Tüm maç sonuçları ve puan durumu haberimizde.

  • 23.10.2025 09:32
Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün gece nefes kesen maçlar oynandı. İspanya’dan Almanya’ya, İngiltere’den Türkiye’ye kadar birçok dev kulüp sahne aldı. Gecenin en dikkat çeken karşılaşması ise Galatasaray - Bodo/Glimt mücadelesiydi. Sarı-kırmızılı ekip taraftarlarını sevince boğarken, Avrupa devleri de kritik galibiyetlere imza attı.

GECENİN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim 2025 gecesi oynanan tüm karşılaşmalar bol gollü geçti. İşte gecenin özet tablosu:

Ev SahibiSkorDeplasman
Athletic Bilbao3 - 1Karabağ
Galatasaray3 - 1Bodo/Glimt
Chelsea5 - 1Ajax
Real Madrid1 - 0Juventus
Sporting Lizbon2 - 1Marsilya
Monaco0 - 0Tottenham
Atalanta0 - 0Slavia Prag
Eintracht Frankfurt1 - 5Liverpool
Bayern Münih4 - 0Club Brugge

GALATASARAY - BODO/GLİMT: ASLAN EVİNDE GÜLDÜ

Türk temsilcisi Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlkay Gündoğan’ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta, Osimhen ve Sana'nın performansları ön plana çıktı. Bu galibiyetle Galatasaray, grupta önemli bir avantaj elde etti.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, sahasında Ajax’ı 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek gecenin en flaş sonucuna imza attı. Almanya’da Bayern Münih, Club Brugge karşısında 4-0 kazanarak gücünü bir kez daha gösterdi.

İspanyol devi Real Madrid, Juventus karşısında 1-0’lık galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etti. Portekiz’de ise Sporting Lizbon, zorlu rakibi Marsilya’yı 2-1 yenerek puan hanesine üç puan yazdırdı.

LİVERPOOL’DAN FRANKFURT’A FARKLI TARİFE

Gecenin en farklı galibiyetlerinden birine Liverpool imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 5-1 mağlup etti. Arne Slot'’un öğrencileri, hücum hattındaki etkili presiyle Alman temsilcisini oyundan düşürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECESİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

  • En farklı galibiyet: Chelsea 5 - 1 Ajax
  • En çok gol atılan maç: Liverpool’un 6 gollü Frankfurt zaferi
  • Berabere biten maçlar: Monaco - Tottenham (0-0), Atalanta - Slavia Prag (0-0)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU: GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Bodo Glimt galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 14'üncü sıraya yükseldi.

SıraTakımPuan
1Paris St Germain9
2Bayern Münih9
3Inter9
4Arsenal9
5Real Madrid9
6Borussia Dortmund7
7Manchester City7
8Newcastle United6
9Barcelona6
10Liverpool6
11Chelsea6
12Sporting Lizbon6
13Karabağ6
14Galatasaray6
15Tottenham Hotspur5
16PSV Eindhoven4
17Atalanta4
18Marsilya3
19Atletico Madrid3
20Club Brugge3
21Athletic Bilbao3
22Eintracht Frankfurt3
23Napoli3
24Union St.Gilloise3
25Juventus2
26Bodo Glimt2
27Monaco2
28Slavia Prag2
29Pafos FC2
30Bayer Leverkusen2
31Villarreal1
32FC Copenhagen1
33Olympiakos1
34Kairat Almaty1
35Benfica0
36Ajax0

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçını Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşma 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00'te TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

