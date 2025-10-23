Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları (22 Ekim 2025)

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün gece nefes kesen maçlar oynandı. İspanya’dan Almanya’ya, İngiltere’den Türkiye’ye kadar birçok dev kulüp sahne aldı. Gecenin en dikkat çeken karşılaşması ise Galatasaray - Bodo/Glimt mücadelesiydi. Sarı-kırmızılı ekip taraftarlarını sevince boğarken, Avrupa devleri de kritik galibiyetlere imza attı.

GECENİN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim 2025 gecesi oynanan tüm karşılaşmalar bol gollü geçti. İşte gecenin özet tablosu:

Ev Sahibi Skor Deplasman Athletic Bilbao 3 - 1 Karabağ Galatasaray 3 - 1 Bodo/Glimt Chelsea 5 - 1 Ajax Real Madrid 1 - 0 Juventus Sporting Lizbon 2 - 1 Marsilya Monaco 0 - 0 Tottenham Atalanta 0 - 0 Slavia Prag Eintracht Frankfurt 1 - 5 Liverpool Bayern Münih 4 - 0 Club Brugge

GALATASARAY - BODO/GLİMT: ASLAN EVİNDE GÜLDÜ

Türk temsilcisi Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında etkili bir performans sergileyerek sahadan 3-1 galip ayrıldı. İlkay Gündoğan’ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta, Osimhen ve Sana'nın performansları ön plana çıktı. Bu galibiyetle Galatasaray, grupta önemli bir avantaj elde etti.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, sahasında Ajax’ı 5-1 gibi farklı bir skorla geçerek gecenin en flaş sonucuna imza attı. Almanya’da Bayern Münih, Club Brugge karşısında 4-0 kazanarak gücünü bir kez daha gösterdi.

İspanyol devi Real Madrid, Juventus karşısında 1-0’lık galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etti. Portekiz’de ise Sporting Lizbon, zorlu rakibi Marsilya’yı 2-1 yenerek puan hanesine üç puan yazdırdı.

LİVERPOOL’DAN FRANKFURT’A FARKLI TARİFE

Gecenin en farklı galibiyetlerinden birine Liverpool imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 5-1 mağlup etti. Arne Slot'’un öğrencileri, hücum hattındaki etkili presiyle Alman temsilcisini oyundan düşürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECESİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

En farklı galibiyet: Chelsea 5 - 1 Ajax

En çok gol atılan maç: Liverpool’un 6 gollü Frankfurt zaferi

Berabere biten maçlar: Monaco - Tottenham (0-0), Atalanta - Slavia Prag (0-0)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU: GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Bodo Glimt galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 14'üncü sıraya yükseldi.