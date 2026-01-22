Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: Galatasaray istediğini aldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, RAMS Park’ta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi’ndeki iddiasını sürdürdü.

Spor
  • 22.01.2026 10:10
  • Giriş: 22.01.2026 10:10
  • Güncelleme: 22.01.2026 10:27
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 7. haftası geride kaldı. Avrupa’nın dev kulüplerinin sahne aldığı haftada oynanan 18 karşılaşma, hem üst sıralardaki rekabeti hem de son haftaya taşınan gruplardaki belirsizliği artırdı.

Türkiye temsilcisi Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden aldığı 1 puanla gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.

Galatasaray istediğini aldı

HAFTANIN SONUÇLARI

Haftanın dikkat çeken sonuçlarında Arsenal, deplasmanda Inter’i 3-1 mağlup ederken, Real Madrid Monaco karşısında sahadan 6-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı. Liverpool ise Marsilya deplasmanında 3-0 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Haftada alınan tüm sonuçlar şöyle:

  • Almaty 1-4 Club Brugge
  • Bodo/Glimt 3-1 Manchester City
  • Inter 1-3 Arsenal
  • Kopenhag 1-1 Napoli
  • Olympiakos 2-0 Leverkusen
  • Real Madrid 6-1 Monaco
  • Sporting CP 2-1 PSG
  • Tottenham 2-0 Dortmund
  • Villarreal 1-2 Ajax
  • Galatasaray 1-1 Atletico Madrid
  • Karabağ 3-2 Eintracht Frankfurt
  • Chelsea 1-0 Pafos
  • Atalanta 2-3 Athletic Bilbao
  • Juventus 2-0 Benfica
  • Slavia Prag 2-4 Barcelona
  • Marsilya 0-3 Liverpool
  • Newcastle United 3-0 PSV
  • Bayern Münih 2-0 Union Saint-Gilloise

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftasında alınacak sonuçlar, üst tura yükselen takımları ve sıralamaları netleştirecek.

PUAN DURUMU

7. hafta sonunda oluşan puan tablosu, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura yükselecek takımlar ile sınır hattında yer alan ekipler arasındaki rekabeti net biçimde ortaya koydu.

Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alırken, sarı-kırmızılıların bir üst tur mücadelesi için son maçı Manchester City deplasmanında olacak.

SıraTakımAverajPuan
1Arsenal+1821
2Bayern+1318
3Real Madrid+1115
4Liverpool+615
5Tottenham+814
6PSG+1013
7Newcastle+1013
8Chelsea+613
9Barcelona+513
10Sporting+513
11Manchester City+413
12Atletico Madrid+313
13Atalanta+113
14Inter+612
15Juventus+412
16Dortmund+411
17Galatasaray010
18Qarabag−210
19Marsilya09
20Leverkusen−49
21Monaco−69
22PSV+18
23Athletic Bilbao−48
24Olympiakos−58
25Napoli−58
26FC Copenhagen−68
27Club Brugge−57
28Bodo/Glimt−26
29Benfica−46
30Pafos−66
31Union Saint-Gilloise−106
32Ajax−126
33Frankfurt−94
34Slavia Prag−113
35Villarreal−101
36Kairat Almaty−141
