Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: Galatasaray istediğini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 7. haftası geride kaldı. Avrupa’nın dev kulüplerinin sahne aldığı haftada oynanan 18 karşılaşma, hem üst sıralardaki rekabeti hem de son haftaya taşınan gruplardaki belirsizliği artırdı.

Türkiye temsilcisi Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden aldığı 1 puanla gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.

HAFTANIN SONUÇLARI

Haftanın dikkat çeken sonuçlarında Arsenal, deplasmanda Inter’i 3-1 mağlup ederken, Real Madrid Monaco karşısında sahadan 6-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı. Liverpool ise Marsilya deplasmanında 3-0 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Haftada alınan tüm sonuçlar şöyle:

Almaty 1-4 Club Brugge

Bodo/Glimt 3-1 Manchester City

Inter 1-3 Arsenal

Kopenhag 1-1 Napoli

Olympiakos 2-0 Leverkusen

Real Madrid 6-1 Monaco

Sporting CP 2-1 PSG

Tottenham 2-0 Dortmund

Villarreal 1-2 Ajax

Galatasaray 1-1 Atletico Madrid

Karabağ 3-2 Eintracht Frankfurt

Chelsea 1-0 Pafos

Atalanta 2-3 Athletic Bilbao

Juventus 2-0 Benfica

Slavia Prag 2-4 Barcelona

Marsilya 0-3 Liverpool

Newcastle United 3-0 PSV

Bayern Münih 2-0 Union Saint-Gilloise

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftasında alınacak sonuçlar, üst tura yükselen takımları ve sıralamaları netleştirecek.

PUAN DURUMU

7. hafta sonunda oluşan puan tablosu, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura yükselecek takımlar ile sınır hattında yer alan ekipler arasındaki rekabeti net biçimde ortaya koydu.

Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alırken, sarı-kırmızılıların bir üst tur mücadelesi için son maçı Manchester City deplasmanında olacak.