Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: Galatasaray istediğini aldı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi. Galatasaray, RAMS Park’ta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi’ndeki iddiasını sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 7. haftası geride kaldı. Avrupa’nın dev kulüplerinin sahne aldığı haftada oynanan 18 karşılaşma, hem üst sıralardaki rekabeti hem de son haftaya taşınan gruplardaki belirsizliği artırdı.
Türkiye temsilcisi Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden aldığı 1 puanla gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantiledi.
HAFTANIN SONUÇLARI
Haftanın dikkat çeken sonuçlarında Arsenal, deplasmanda Inter’i 3-1 mağlup ederken, Real Madrid Monaco karşısında sahadan 6-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı. Liverpool ise Marsilya deplasmanında 3-0 kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Haftada alınan tüm sonuçlar şöyle:
- Almaty 1-4 Club Brugge
- Bodo/Glimt 3-1 Manchester City
- Inter 1-3 Arsenal
- Kopenhag 1-1 Napoli
- Olympiakos 2-0 Leverkusen
- Real Madrid 6-1 Monaco
- Sporting CP 2-1 PSG
- Tottenham 2-0 Dortmund
- Villarreal 1-2 Ajax
- Galatasaray 1-1 Atletico Madrid
- Karabağ 3-2 Eintracht Frankfurt
- Chelsea 1-0 Pafos
- Atalanta 2-3 Athletic Bilbao
- Juventus 2-0 Benfica
- Slavia Prag 2-4 Barcelona
- Marsilya 0-3 Liverpool
- Newcastle United 3-0 PSV
- Bayern Münih 2-0 Union Saint-Gilloise
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftasında alınacak sonuçlar, üst tura yükselen takımları ve sıralamaları netleştirecek.
PUAN DURUMU
7. hafta sonunda oluşan puan tablosu, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura yükselecek takımlar ile sınır hattında yer alan ekipler arasındaki rekabeti net biçimde ortaya koydu.
Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alırken, sarı-kırmızılıların bir üst tur mücadelesi için son maçı Manchester City deplasmanında olacak.
|Sıra
|Takım
|Averaj
|Puan
|1
|Arsenal
|+18
|21
|2
|Bayern
|+13
|18
|3
|Real Madrid
|+11
|15
|4
|Liverpool
|+6
|15
|5
|Tottenham
|+8
|14
|6
|PSG
|+10
|13
|7
|Newcastle
|+10
|13
|8
|Chelsea
|+6
|13
|9
|Barcelona
|+5
|13
|10
|Sporting
|+5
|13
|11
|Manchester City
|+4
|13
|12
|Atletico Madrid
|+3
|13
|13
|Atalanta
|+1
|13
|14
|Inter
|+6
|12
|15
|Juventus
|+4
|12
|16
|Dortmund
|+4
|11
|17
|Galatasaray
|0
|10
|18
|Qarabag
|−2
|10
|19
|Marsilya
|0
|9
|20
|Leverkusen
|−4
|9
|21
|Monaco
|−6
|9
|22
|PSV
|+1
|8
|23
|Athletic Bilbao
|−4
|8
|24
|Olympiakos
|−5
|8
|25
|Napoli
|−5
|8
|26
|FC Copenhagen
|−6
|8
|27
|Club Brugge
|−5
|7
|28
|Bodo/Glimt
|−2
|6
|29
|Benfica
|−4
|6
|30
|Pafos
|−6
|6
|31
|Union Saint-Gilloise
|−10
|6
|32
|Ajax
|−12
|6
|33
|Frankfurt
|−9
|4
|34
|Slavia Prag
|−11
|3
|35
|Villarreal
|−10
|1
|36
|Kairat Almaty
|−14
|1