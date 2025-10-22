Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları ve güncel puan durumu (21 Ekim 2025)

Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim gecesi tam 9 maç oynandı, toplam 43 gol atıldı! Günün sonuçları nasıl oldu? Hangi takım zirvede? Mourinho'nun takımı Benfica kazanabildi mi? Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve puan durumu haberimizde.

BirBilgi
  • 22.10.2025 10:16
  • Giriş: 22.10.2025 10:16
  • Güncelleme: 22.10.2025 10:18
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları ve güncel puan durumu (21 Ekim 2025)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 21 Ekim 2025 Salı gecesi oynanan karşılaşmalar futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Devler sahne aldı, fileler tam 43 kez havalandı. PSG, Inter ve Arsenal galibiyetlerini sürdürürken, Barcelona moral depoladı, Napoli ise ağır yenilgi aldı. İşte gecenin tüm sonuçları, kırmızı kartlar ve güncel puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI (21 EKİM 2025 SALI)

Ev SahibiSkorDeplasmanNotlar
Barcelona6 - 1OlympiakosOlympiakos 1 kırmızı kart
Kairat0 - 0PafosKarşılaşmada gol sesi çıkmadı
Newcastle United3 - 0BenficaBenfica, Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamadı.
PSV6 - 2NapoliNapoli 1 kırmızı kart
Leverkusen2 - 7PSGMbappé şov yaptı
Union Saint-Gilloise0 - 4InterInter zirve takibinde.
Kopenhag2 - 4Borussia DortmundYüksek tempolu maç
Villarreal0 - 2Manchester CityCity kazanmaya devam ediyor
Arsenal4 - 0Atletico MadridLondra temsilcisi fark attı

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Üçüncü hafta maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde zirvede PSG, Inter ve Arsenal yer aldı. Galatasaray ise 2 maç sonunda 3 puanla 21. sırada bulunuyor. İşte lig aşamasında tüm takımların güncel sıralaması:

#TakımOGBMAGYGAVP
1Paris St Germain3300133+109
2Inter330090+99
3Arsenal330080+89
4Borussia Dortmund3210127+57
5Manchester City321062+47
6Bayern Münih220082+66
7Newcastle United320182+66
8Real Madrid220071+66
9Barcelona320194+56
10Karabağ220052+36
11PSV Eindhoven311186+24
12Tottenham Hotspur211032+14
13Marsilya210152+33
14Club Brugge210153+23
15Sporting Lizbon210153+23
16Eintracht Frankfurt21016603
17Liverpool21013303
18Atletico Madrid310278-13
19Chelsea210123-13
20Atalanta210125-33
21Galatasaray210125-33
22Napoli310249-53
23Union St. Gilloise310239-63
24Juventus20206602
25Bodø/Glimt20204402
26Pafos FC302115-42
27Bayer Leverkusen3021510-52
28Monaco201136-31
29Slavia Prag201125-31
30Villarreal301225-31
31FC Copenhagen301248-41
32Olympiakos301218-71
33Kairat Almaty301219-81
34Benfica300327-50
35Athletic Bilbao200216-50
36Ajax200206-60

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZET

Şampiyonlar Ligi tüm özet maçlarını TRT Spor'un Youtube hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi maçlarının özetlerini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

Üçüncü haftanın ardından PSG üst üste üç galibiyetle zirvedeki yerini korurken, Inter kalesinde gol görmeden mükemmel bir performans sergiliyor. Arsenal de yenilgisiz ilerleyerek İngiltere temsilcileri arasında en formda takım oldu. Galatasaray ise üçüncü haftaya 3 puanla girerken, bu akşam oynayacağı Bodø/Glimt maçıyla çıkış üst sıralarda yer almak istiyor..

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI (22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'le karşılaşıyor.

Saat (TSİ)Ev SahibiDeplasman
19:45Athletic BilbaoKarabağ
19.45GalatasarayBodø/Glimt
22:00ChelseaAjax
22:00Real MadridJuventus
22:00Sporting LizbonMarsilya
22:00MonacoTottenham
22:00AtalantaSlavia Prag
22:00Eintracht FrankfurtLiverpool
Galatasaray – Bodø/Glimt maçı: Gün, saat ve yayın bilgileri

Şampiyonlar Ligi’nde kim lider?

21 Ekim 2025 itibarıyla lider PSG’dir. Fransız devi, üç maçta üç galibiyet alarak 9 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray, iki maç sonunda 3 puan toplayarak 20. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi formatı nasıl işliyor?

Yeni formatta tüm takımlar tek lig tablosunda yer alıyor. 8 maç sonunda ilk 8 takım Son 16’ya direkt çıkarken, 9-24. sıradaki takımlar Play-Off oynuyor.

En gollü maç hangisiydi?

Gecenin en gollü karşılaşması Leverkusen – PSG maçı oldu. PSG sahadan 7-2’lik zaferle ayrıldı.

Bir sonraki maç haftası ne zaman?

Dördüncü hafta karşılaşmaları 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak.

