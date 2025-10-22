Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları ve güncel puan durumu (21 Ekim 2025)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 21 Ekim 2025 Salı gecesi oynanan karşılaşmalar futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Devler sahne aldı, fileler tam 43 kez havalandı. PSG, Inter ve Arsenal galibiyetlerini sürdürürken, Barcelona moral depoladı, Napoli ise ağır yenilgi aldı. İşte gecenin tüm sonuçları, kırmızı kartlar ve güncel puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI (21 EKİM 2025 SALI)

Ev Sahibi Skor Deplasman Notlar Barcelona 6 - 1 Olympiakos Olympiakos 1 kırmızı kart Kairat 0 - 0 Pafos Karşılaşmada gol sesi çıkmadı Newcastle United 3 - 0 Benfica Benfica, Mourinho ile Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamadı. PSV 6 - 2 Napoli Napoli 1 kırmızı kart Leverkusen 2 - 7 PSG Mbappé şov yaptı Union Saint-Gilloise 0 - 4 Inter Inter zirve takibinde. Kopenhag 2 - 4 Borussia Dortmund Yüksek tempolu maç Villarreal 0 - 2 Manchester City City kazanmaya devam ediyor Arsenal 4 - 0 Atletico Madrid Londra temsilcisi fark attı

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Üçüncü hafta maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde zirvede PSG, Inter ve Arsenal yer aldı. Galatasaray ise 2 maç sonunda 3 puanla 21. sırada bulunuyor. İşte lig aşamasında tüm takımların güncel sıralaması:

# Takım O G B M AG YG AV P 1 Paris St Germain 3 3 0 0 13 3 +10 9 2 Inter 3 3 0 0 9 0 +9 9 3 Arsenal 3 3 0 0 8 0 +8 9 4 Borussia Dortmund 3 2 1 0 12 7 +5 7 5 Manchester City 3 2 1 0 6 2 +4 7 6 Bayern Münih 2 2 0 0 8 2 +6 6 7 Newcastle United 3 2 0 1 8 2 +6 6 8 Real Madrid 2 2 0 0 7 1 +6 6 9 Barcelona 3 2 0 1 9 4 +5 6 10 Karabağ 2 2 0 0 5 2 +3 6 11 PSV Eindhoven 3 1 1 1 8 6 +2 4 12 Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3 2 +1 4 13 Marsilya 2 1 0 1 5 2 +3 3 14 Club Brugge 2 1 0 1 5 3 +2 3 15 Sporting Lizbon 2 1 0 1 5 3 +2 3 16 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6 6 0 3 17 Liverpool 2 1 0 1 3 3 0 3 18 Atletico Madrid 3 1 0 2 7 8 -1 3 19 Chelsea 2 1 0 1 2 3 -1 3 20 Atalanta 2 1 0 1 2 5 -3 3 21 Galatasaray 2 1 0 1 2 5 -3 3 22 Napoli 3 1 0 2 4 9 -5 3 23 Union St. Gilloise 3 1 0 2 3 9 -6 3 24 Juventus 2 0 2 0 6 6 0 2 25 Bodø/Glimt 2 0 2 0 4 4 0 2 26 Pafos FC 3 0 2 1 1 5 -4 2 27 Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5 10 -5 2 28 Monaco 2 0 1 1 3 6 -3 1 29 Slavia Prag 2 0 1 1 2 5 -3 1 30 Villarreal 3 0 1 2 2 5 -3 1 31 FC Copenhagen 3 0 1 2 4 8 -4 1 32 Olympiakos 3 0 1 2 1 8 -7 1 33 Kairat Almaty 3 0 1 2 1 9 -8 1 34 Benfica 3 0 0 3 2 7 -5 0 35 Athletic Bilbao 2 0 0 2 1 6 -5 0 36 Ajax 2 0 0 2 0 6 -6 0

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZET

Şampiyonlar Ligi tüm özet maçlarını TRT Spor'un Youtube hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi maçlarının özetlerini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

Üçüncü haftanın ardından PSG üst üste üç galibiyetle zirvedeki yerini korurken, Inter kalesinde gol görmeden mükemmel bir performans sergiliyor. Arsenal de yenilgisiz ilerleyerek İngiltere temsilcileri arasında en formda takım oldu. Galatasaray ise üçüncü haftaya 3 puanla girerken, bu akşam oynayacağı Bodø/Glimt maçıyla çıkış üst sıralarda yer almak istiyor..

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI (22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'le karşılaşıyor.

Saat (TSİ) Ev Sahibi Deplasman 19:45 Athletic Bilbao Karabağ 19.45 Galatasaray Bodø/Glimt 22:00 Chelsea Ajax 22:00 Real Madrid Juventus 22:00 Sporting Lizbon Marsilya 22:00 Monaco Tottenham 22:00 Atalanta Slavia Prag 22:00 Eintracht Frankfurt Liverpool

Şampiyonlar Ligi’nde kim lider?

21 Ekim 2025 itibarıyla lider PSG’dir. Fransız devi, üç maçta üç galibiyet alarak 9 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray kaçıncı sırada?

Galatasaray, iki maç sonunda 3 puan toplayarak 20. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi formatı nasıl işliyor?

Yeni formatta tüm takımlar tek lig tablosunda yer alıyor. 8 maç sonunda ilk 8 takım Son 16’ya direkt çıkarken, 9-24. sıradaki takımlar Play-Off oynuyor.

En gollü maç hangisiydi?

Gecenin en gollü karşılaşması Leverkusen – PSG maçı oldu. PSG sahadan 7-2’lik zaferle ayrıldı.

Bir sonraki maç haftası ne zaman?

Dördüncü hafta karşılaşmaları 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak.