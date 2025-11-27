Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Sonuçları ve Güncel Puan Durumu | Galatasaray Kaçıncı Sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta nefes kesen maçlarla tamamlandı. Devler Ligi’nde sahneye çıkan Real Madrid, PSG, Arsenal, Inter ve Bayern Münih gibi dev kulüpler sahadan kritik sonuçlarla ayrılırken, temsilcimiz Galatasaray da puan sıralamasındaki yerini korumaya devam ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları neler oldu, Galatasaray kaçıncı sırada? İşte merak edilen tüm detaylar, puan durumu tablosu ve en çok aranan bilgilerle birlikte…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Olympiakos 3 - 4 Real Madrid: Mbappe 4 golle yıldızlaştı, Arda Güler asist yaptı.

Mbappe 4 golle yıldızlaştı, Arda Güler asist yaptı. PSG 5 - 3 Tottenham: Vitinha hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu.

Vitinha hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu. Liverpool 1 - 4 PSV: Haftanın sürpriz sonucu Anfield’da yaşandı.

Haftanın sürpriz sonucu Anfield’da yaşandı. Arsenal 3 - 1 Bayern Münih: Arsenal 5’te 5 yaparak zirvedeki yerini korudu.

Arsenal 5’te 5 yaparak zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid 2 - 1 Inter: Hakan Çalhanoğlu'lu Inter deplasmanda mağlup oldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA SONUÇLARI

Ev Sahibi Skor Deplasman Kopenhag 3 - 2 Kairat Pafos 2 - 2 Monaco PSG 5 - 3 Tottenham Liverpool 1 - 4 PSV Arsenal 3 - 1 Bayern Münih Atletico Madrid 2 - 1 Inter Eintracht Frankfurt 0 - 3 Atalanta Sporting 3 - 0 Club Brugge Olympiakos 3 - 4 Real Madrid

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (İLK 14 SIRA)

Sıra Takım Puan 1 Arsenal 15 2 PSG 12 3 Bayern Münih 12 4 Inter 12 5 Real Madrid 12 6 Dortmund 10 7 Chelsea 10 8 Sporting 10 9 Manchester City 10 10 Atalanta 10 11 Newcastle 9 12 Atletico Madrid 9 13 Liverpool 9 14 Galatasaray 9

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimiz Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray’ın sıralamadaki konumu, diğer takımların averaj farklarıyla şekillenmeye devam ediyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi puan sıralamasında 9 puanla 14. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin öne çıkan maç sonucu hangisi oldu?

PSG’nin Tottenham'ı 5-3 mağlup ettiği maç, yüksek skoruyla gecenin en dikkat çeken karşılaşması oldu.

Real Madrid Olympiakos maçında kimler gol attı?

Real Madrid’de Kylian Mbappe 4 gol attı, Arda Güler 1 asist yaptı. Olympiakos’un golleri Chiquinho, Taremi ve El Kaabi’den geldi.

Arsenal kaç puanla lider?

Arsenal, 5’te 5 yaparak 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Mbappe kaç gol attı?

Kylian Mbappe, Olympiakos karşısında 4 gol atarak gecenin yıldızı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında birbirinden heyecanlı mücadeleler oynandı ve puan durumu yeniden şekillendi. Galatasaray’ın da içinde yer aldığı sıralama mücadelesi hız kazanmaya devam ediyor. Devler Ligi’nde 6. hafta maçları öncesi takımların performansı merakla takip ediliyor.