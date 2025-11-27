Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Sonuçları ve Güncel Puan Durumu | Galatasaray Kaçıncı Sırada?

Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan maçların sonuçları neler oldu? Şampiyonlar Ligi puan durumu güncel tabloda lider kim, Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanda? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 27.11.2025 10:26
  • Giriş: 27.11.2025 10:26
  • Güncelleme: 27.11.2025 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta nefes kesen maçlarla tamamlandı. Devler Ligi’nde sahneye çıkan Real Madrid, PSG, Arsenal, Inter ve Bayern Münih gibi dev kulüpler sahadan kritik sonuçlarla ayrılırken, temsilcimiz Galatasaray da puan sıralamasındaki yerini korumaya devam ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları neler oldu, Galatasaray kaçıncı sırada? İşte merak edilen tüm detaylar, puan durumu tablosu ve en çok aranan bilgilerle birlikte…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

  • Olympiakos 3 - 4 Real Madrid: Mbappe 4 golle yıldızlaştı, Arda Güler asist yaptı.
  • PSG 5 - 3 Tottenham: Vitinha hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu.
  • Liverpool 1 - 4 PSV: Haftanın sürpriz sonucu Anfield’da yaşandı.
  • Arsenal 3 - 1 Bayern Münih: Arsenal 5’te 5 yaparak zirvedeki yerini korudu.
  • Atletico Madrid 2 - 1 Inter: Hakan Çalhanoğlu'lu Inter deplasmanda mağlup oldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA SONUÇLARI

Ev SahibiSkorDeplasman
Kopenhag3 - 2Kairat
Pafos2 - 2Monaco
PSG5 - 3Tottenham
Liverpool1 - 4PSV
Arsenal3 - 1Bayern Münih
Atletico Madrid2 - 1Inter
Eintracht Frankfurt0 - 3Atalanta
Sporting3 - 0Club Brugge
Olympiakos3 - 4Real Madrid

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (İLK 14 SIRA)

SıraTakımPuan
1Arsenal15
2PSG12
3Bayern Münih12
4Inter12
5Real Madrid12
6Dortmund10
7Chelsea10
8Sporting10
9Manchester City10
10Atalanta10
11Newcastle9
12Atletico Madrid9
13Liverpool9
14Galatasaray9

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimiz Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray’ın sıralamadaki konumu, diğer takımların averaj farklarıyla şekillenmeye devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin öne çıkan maç sonucu hangisi oldu?

PSG’nin Tottenham'ı 5-3 mağlup ettiği maç, yüksek skoruyla gecenin en dikkat çeken karşılaşması oldu.

Real Madrid Olympiakos maçında kimler gol attı?

Real Madrid’de Kylian Mbappe 4 gol attı, Arda Güler 1 asist yaptı. Olympiakos’un golleri Chiquinho, Taremi ve El Kaabi’den geldi.

Arsenal kaç puanla lider?

Arsenal, 5’te 5 yaparak 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Mbappe kaç gol attı?

Kylian Mbappe, Olympiakos karşısında 4 gol atarak gecenin yıldızı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında birbirinden heyecanlı mücadeleler oynandı ve puan durumu yeniden şekillendi. Galatasaray’ın da içinde yer aldığı sıralama mücadelesi hız kazanmaya devam ediyor. Devler Ligi’nde 6. hafta maçları öncesi takımların performansı merakla takip ediliyor.

