Şampiyonlar Ligi’nde günün programı

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu ilk maçları bu gece oynanacak dört karşılaşmayla start alıyor. Avrupa futbolunun vitrininde sahne alacak dev kulüpler, rövanş öncesi avantajlı skorlar peşinde olacak.

20.45 GALATASARAY-JUVENTUS

RAMS Park’ta oynanacak mücadelede Galatasaray, İtalya’nın köklü temsilcisi Juventus’u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde alacağı sonuçla rövanşa güçlü gitmeyi hedeflerken Juventus deplasmanda skor bulmanın planlarını yapıyor.

23.00 BENFICA-REAL MADRİD

Benfica ile Real Madrid arasındaki eşleşme gecenin en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday. Lig aşamasının son haftasında Benfica, kalecisi Trubin’in son saniye golüyle turu geçmişti.

15 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid’in eleme turlarındaki tecrübesi biliniyor. Madrid cephesi, formda bir Benfica’ya karşı zorlu bir sınav vereceğinin farkında. Ev sahibi ekip ise bu eşleşmede sürpriz ihtimalini canlı tutuyor.

Muhtemel 11’ler

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga; Mbappe, Vinicius Junior

23.00 BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA

Borussia Dortmund ile Atalanta, geçmişte Avrupa Ligi’nde unutulmaz maçlar oynamıştı. İki takımın da formda olması, tempolu ve gollü bir mücadele beklentisini artırıyor. Dortmund ligde üst sıralara tırmanırken, Atalanta teknik direktör değişikliği sonrası yükselişe geçti.

Muhtemel 11’ler

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Nmecha, Bellingham, Sabitzer; Fabio Silva, Brandt; Guirassy

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca

23.00 MONACO-PARIS SAINT GERMAIN

Fransa derbisinde Monaco, Paris Saint-Germain’i ağırlayacak. Sezon başında Monaco’nun kazandığı lig maçının ardından bu kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde karşı karşıya geliyorlar. Paris favori olarak öne çıksa da Monaco, iç sahada sürpriz peşinde.

Muhtemel 11’ler

Monaco: Köhn; Vanderson, Faes, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Adingra, Golovin, Coulibaly; Balogun

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Şampiyonlar Ligi’nde play-off gecesi, alınacak skorlarla birlikte rövanş öncesi dengeleri belirleyecek. Avrupa’da gözler bu akşam sahaya çıkacak devlerin üzerinde olacak.