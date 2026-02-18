Şampiyonlar Ligi’nde günün programı
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda kalan 4 maç bu akşam oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda ilk maçlar bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.
Dün oynanan ilk 4 maçın ardından bu akşam 4 maç daha oynanacak.
Günün programı şöyle:
- Karabağ - Newcastle United (20.45)
- Olympiakos - Bayer Leverkusen (23.00)
- Bodo/Glimt - Inter (23.00)
- Club Brugge - Atletico Madrid (23.00)
Play-off turu rövanş maçları bir sonraki hafta oynanacak.