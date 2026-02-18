Şampiyonlar Ligi’nde günün programı

Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda kalan 4 maç bu akşam oynanacak.

Spor
  • 18.02.2026 11:35
  • Güncelleme: 18.02.2026 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turunda ilk maçlar bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.

Dün oynanan ilk 4 maçın ardından bu akşam 4 maç daha oynanacak.

Günün programı şöyle:

  • Karabağ - Newcastle United (20.45)
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen (23.00)
  • Bodo/Glimt - Inter (23.00)
  • Club Brugge - Atletico Madrid (23.00)

Play-off turu rövanş maçları bir sonraki hafta oynanacak.

