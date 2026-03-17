Şampiyonlar Ligi’nde günün programı

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

  • 17.03.2026 09:41
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak.

Gecenin dikkat çeken mücadelelerinde Real Madrid ile Manchester City ve PSG ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

Hem Chelsea hem Manchester City, 3 farktan dönmeye çalışacak.

Galatasaray ile Liverpool deplasmanına çarşamba akşamı çıkacak.

Turnuvada bugünün ve yarının maç programı şu şekilde:

BUGÜN

20.45 Sporting-Bodo/Glimt (0-3)
23.00 Chelsea-PSG (2-5)
23.00 Manchester City-Real Madrid (0-3)
23.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (1-1)

YARIN

20.45 Barcelona-Newcastle United (1-1)
23.00 Liverpool-Galatasaray (0-1)
23.00 Bayern Münih-Atalanta (6-1)
23.00 Tottenham-Atletico Madrid (2-5)

