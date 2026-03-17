Şampiyonlar Ligi’nde günün programı
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Gecenin dikkat çeken mücadelelerinde Real Madrid ile Manchester City ve PSG ile Chelsea karşı karşıya gelecek.
Hem Chelsea hem Manchester City, 3 farktan dönmeye çalışacak.
Galatasaray ile Liverpool deplasmanına çarşamba akşamı çıkacak.
Turnuvada bugünün ve yarının maç programı şu şekilde:
BUGÜN
20.45 Sporting-Bodo/Glimt (0-3)
23.00 Chelsea-PSG (2-5)
23.00 Manchester City-Real Madrid (0-3)
23.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (1-1)
YARIN
20.45 Barcelona-Newcastle United (1-1)
23.00 Liverpool-Galatasaray (0-1)
23.00 Bayern Münih-Atalanta (6-1)
23.00 Tottenham-Atletico Madrid (2-5)