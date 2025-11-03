Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçları
Devler Ligi'nde dördüncü hafta yarın başlayacak. Haftanın dikkat çeken maçlarını ve detaylarını derledik.
Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda birçok kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
İki günde toplam 18 maç oynanacak. Haftanın en dikkat çeken maçları şu şekilde:
HAFTANIN MAÇI: PSG-BAYERN MÜNİH
Avrupa futbolunun en formda takımları karşı karşıya. Akıcı ve pozitif futbolu tercih eden iki takımın karşılaşmasında futbolseverlerin futbola doyması hayli muhtemel.
LIVERPOOL-REAL MADRID
Futbol tarihinin en köklü kulüpleri arasında yer alan iki takım bir kez daha sahne alıyor. Anfield’daki bu karşılaşma, son yılların en ateşli rövanş hikâyelerinden biri. Real Madrid’de Mbappé formunun zirvesinde. Ligde kötü gidişe son veren Liverpool ise Devler Ligi’ndeki iddiasını perçinlemek istiyor.
GALATASARAY KRİTİK VİRAJDA
Galatasaray, çarşamba gecesi TSİ 23.00’te Ajax deplasmanına çıkacak. Aslan, 6 puanla 14. sırada yer alıyor ve Hollanda ekibiyle nispeten zayıf bir döneminde karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar için öncelik üç puan ancak deplasmanda bir puan da kötü bir sonuç olmaz.
HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Yarın:
20.45 Napoli-Eintracht Frankfurt
20.45 Slavia Prag-Arsenal
23.00 Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise
23.00 Bodo/Glimt-Monaco
23.00 Juventus-Sporting
23.00 Liverpool-Real Madrid
23.00 Olimpiakos-PSV
23.00 Paris Saint-Germain-Bayern Münih
23.00 Tottenham-Kopenhag
5 Kasım Çarşamba:
20.45 Karabağ-Chelsea
20.45 Pafos-Villarreal
23.00 Ajax-Galatasaray
23.00 Benfica-Bayer Leverkusen
23.00 Club Brugge-Barcelona
23.00 Inter-Kairat
23.00 Manchester City-Borussia Dortmund
23.00 Marsilya- Atalanta
23.00 Newcastle United-Athletic Bilbao