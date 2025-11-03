Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçları

Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda birçok kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

İki günde toplam 18 maç oynanacak. Haftanın en dikkat çeken maçları şu şekilde:

HAFTANIN MAÇI: PSG-BAYERN MÜNİH

Avrupa futbolunun en formda takımları karşı karşıya. Akıcı ve pozitif futbolu tercih eden iki takımın karşılaşmasında futbolseverlerin futbola doyması hayli muhtemel.

LIVERPOOL-REAL MADRID

Futbol tarihinin en köklü kulüpleri arasında yer alan iki takım bir kez daha sahne alıyor. Anfield’daki bu karşılaşma, son yılların en ateşli rövanş hikâyelerinden biri. Real Madrid’de Mbappé formunun zirvesinde. Ligde kötü gidişe son veren Liverpool ise Devler Ligi’ndeki iddiasını perçinlemek istiyor.

GALATASARAY KRİTİK VİRAJDA

Galatasaray, çarşamba gecesi TSİ 23.00’te Ajax deplasmanına çıkacak. Aslan, 6 puanla 14. sırada yer alıyor ve Hollanda ekibiyle nispeten zayıf bir döneminde karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar için öncelik üç puan ancak deplasmanda bir puan da kötü bir sonuç olmaz.

HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Yarın:

20.45 Napoli-Eintracht Frankfurt

20.45 Slavia Prag-Arsenal

23.00 Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise

23.00 Bodo/Glimt-Monaco

23.00 Juventus-Sporting

23.00 Liverpool-Real Madrid

23.00 Olimpiakos-PSV

23.00 Paris Saint-Germain-Bayern Münih

23.00 Tottenham-Kopenhag

5 Kasım Çarşamba:

20.45 Karabağ-Chelsea

20.45 Pafos-Villarreal

23.00 Ajax-Galatasaray

23.00 Benfica-Bayer Leverkusen

23.00 Club Brugge-Barcelona

23.00 Inter-Kairat

23.00 Manchester City-Borussia Dortmund

23.00 Marsilya- Atalanta

23.00 Newcastle United-Athletic Bilbao