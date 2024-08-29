Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi



Avrupa’nın en prestijli kulüp futbol turnuvası Şampiyonlar Ligi’nin lig usulü oynanacak yeni formatında kuralar çekildi. Monte Carlo’daki Grimaldi Forum’da gerçekleşen kura çekimi sonrası 36 takımlı yeni formatta eşleşmeler belli oldu.



İlk maçlar 17-19 Eylül’de

Yeni formatla oynanacak olan Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025’te sona erecek. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off’ta yer alacak. Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise elenecek.

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu:



1. Torba

Manchester City’nin rakipleri: Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Inter’in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

Bayern Münih’in rakipleri: PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig’in rakipleri: Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

B.Dortmund’un rakipleri: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Barcelona’nın rakipleri: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco

Real Madrid’in rakipleri: Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille

Liverpool’un rakipleri: Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona

PSG’nin rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart



2. Torba

Atletico Madrid’in rakipleri: Leipzig, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag

Atalanta’nın rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Arsenal, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart

Club Brugge’nin rakipleri: Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Bayer Leverkusen’in rakipleri: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest

Arsenal’in rakipleri: Paris Saint-Germain, Inter, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona

Benfica’nın rakipleri: Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco

Milan’ın rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava

Juventus’un rakipleri: Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Stuttgart, Aston Villa

Shakhtar Donetsk’in rakipleri: Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest, Bologna



3. Torba

Young Boys’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart

Lille’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna

PSV’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest

Feyenoord’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona

Dinamo Zagreb’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

Kızılyıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco

Salzburg’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag

Celtic’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa

Sporting Lizbon’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz



4. Torba

Stuttgart’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Paris, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Girona’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz

Bologna’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

Brest’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Aston Villa’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

Sparta Prag’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Inter, Man City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart

Slovan Bratislava’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona

Monaco’nun UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna

Sturm Graz’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest