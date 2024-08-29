Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi.
Avrupa’nın en prestijli kulüp futbol turnuvası Şampiyonlar Ligi’nin lig usulü oynanacak yeni formatında kuralar çekildi. Monte Carlo’daki Grimaldi Forum’da gerçekleşen kura çekimi sonrası 36 takımlı yeni formatta eşleşmeler belli oldu.
İlk maçlar 17-19 Eylül’de
Yeni formatla oynanacak olan Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçlar 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025’te sona erecek. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off’ta yer alacak. Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise elenecek.
Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu:
1. Torba
Manchester City’nin rakipleri: Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava
Inter’in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag
Bayern Münih’in rakipleri: PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa
Leipzig’in rakipleri: Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
B.Dortmund’un rakipleri: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna
Barcelona’nın rakipleri: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco
Real Madrid’in rakipleri: Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille
Liverpool’un rakipleri: Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona
PSG’nin rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart
2. Torba
Atletico Madrid’in rakipleri: Leipzig, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag
Atalanta’nın rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Arsenal, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart
Club Brugge’nin rakipleri: Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
Bayer Leverkusen’in rakipleri: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest
Arsenal’in rakipleri: Paris Saint-Germain, Inter, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona
Benfica’nın rakipleri: Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco
Milan’ın rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava
Juventus’un rakipleri: Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV Eindhoven, Lille, Stuttgart, Aston Villa
Shakhtar Donetsk’in rakipleri: Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Arsenal, Young Boys, PSV Eindhoven, Brest, Bologna
3. Torba
Young Boys’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart
Lille’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna
PSV’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest
Feyenoord’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona
Dinamo Zagreb’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava
Kızılyıldız’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco
Salzburg’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag
Celtic’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa
Sporting Lizbon’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz
4. Torba
Stuttgart’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Paris, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava
Girona’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz
Bologna’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa
Brest’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag
Aston Villa’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco
Sparta Prag’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Inter, Man City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart
Slovan Bratislava’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona
Monaco’nun UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna
Sturm Graz’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest