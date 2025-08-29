Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi: İşte dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun kuraları çekildi.

Kuralar neticesinde eşleşmeler ve oynanacak maçlar da belli oldu. Şampiyonlar Ligi geçen sene hayata geçen format doğrultusunda bu sezon da 36 takımla ve lig usulüyle oynanacak.

İlk 8’e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ve 24. sıra arasında yer alan takımlar play-off oynayacak. Play-off’ta kazananlar son 16’ya katılmaya hak kazanacak. Ligi 24. ve 36. sıralar arası tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi’ne katılmaksızın elenecek. Son 16 turuyla birlikte turnuva, klasik elemeli sistemle finale kadar devam edecek.

2025-2026 Sezonu Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs Cumartesi akşamı Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskás Aréna’da oynanacak.

Öne çıkan takımların eşleşmeleri şu şekilde:

GALATASARAY

Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray; Liverpool (iç saha), Manchester City (deplasman), Eintracht Frankfurt (deplasman), Atletico Madrid (iç saha), Bodo/Glimt (iç saha), Ajax (deplasman), Monaco (deplasman) ve Union Saint-Gilloise (iç saha) ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID

Rakipleri: Manchester City (iç saha), Liverpool (deplasman), Juventus (iç saha), Benfica (deplasman), Marsilya (iç saha), Olympiakos (deplasman), Monaco (iç saha), Kayrat (deplasman)

LIVERPOOL

Rakipleri: Real Madrid (iç saha), Inter (deplasman), Atletico Madrid (iç saha), Eintracht Frankfurt (deplasman), PSV (iç saha), Marsilya (deplasman), Karabağ (iç saha), Galatasaray (deplasman)

MANCHESTER CITY

Rakipleri: Real Madrid (deplasman), Borussia Dortmund (iç saha), Villarreal (deplasman), Bayer Leverkusen (iç saha), Napoli (iç saha), Bodø/Glimt (deplasman), Galatasaray (iç saha), AS Monaco (deplasman)

BAYERN MÜNİH

Rakipleri: Chelsea (iç saha), PSG (deplasman), Club Brugge (iç saha), Arsenal (deplasman), Sporting (iç saha), PSV (deplasman), Union SG (iç saha), Pafos (deplasman)

PSG

Rakipleri: Bayern Münih (iç saha), Barcelona (deplasman), Atalanta (iç saha), Bayer Leverkusen (deplasman), Tottenham (iç saha), Sporting (deplasman), Newcastle (iç saha), Athletic Bilbao (deplasman)

BARCELONA

Rakipleri: Chelsea (deplasman), PSG (iç saha), Frankfurt (iç saha), Club Brugge (deplasman), Olympiakos (iç saha), Slavia Prag (deplasman), Kopenhag (iç saha), Newcastle (deplasman)

INTER

Rakipleri: Liverpool (iç saha), Borussia Dortmund (deplasman), Arsenal (iç saha), Atletico Madrid (deplasman), Slavia Prag (iç saha), Ajax (deplasman), Kayrat (iç saha), Union SG (deplasman)

ARSENAL

Bayern Münih (iç saha), Inter (deplasman), Atlético Madrid (iç saha), Club Brugge (deplasman), Olympiakos (iç saha), Slavia Prag (deplasman), Kayrat (iç saha), Athletic Bilbao (deplasman)

İLK MAÇLAR 16 EYLÜL’DE

UEFA, maçların kesin tarih ve saatlerini içeren fikstürü en geç 30 Ağustos 2025 günü yayınlayacak.

Lig aşaması maçları, 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026’da sona erecek.

Maç Günü Tarih

1. 16–18 Eylül 2025

2. 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. 21–22 Ekim 2025

4. 4–5 Kasım 2025

5. 25–26 Kasım 2025

6. 9–10 Aralık 2025

7. 20–21 Ocak 2026

8. 28 Ocak 2026