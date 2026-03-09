Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başlıyor: Haftanın programı

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. İki günde toplam 8 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye’yi organizasyonda temsil eden Galatasaray, turdaki ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Son 16 turunun rövanş karşılaşmaları ise 17 ve 18 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ)

YARIN

20.45 Galatasaray-Liverpool

23.00 Atalanta-Bayern Münih

23.00 Newcastle United-Barcelona

23.00 Atletico Madrid-Tottenham

11 MART ÇARŞAMBA

20.45 Bayer Leverkusen-Arsenal

23.00 Paris Saint-Germain-Chelsea

23.00 Real Madrid-Manchester City

23.00 Bodo/Glimt-Sporting