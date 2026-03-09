Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başlıyor: Haftanın programı
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak. Turun ilk maçları iki günde oynanacak, çeyrek finalistler ise 17-18 Mart’taki rövanşların ardından belli olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yarın ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak. İki günde toplam 8 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
Türkiye’yi organizasyonda temsil eden Galatasaray, turdaki ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.
Son 16 turunun rövanş karşılaşmaları ise 17 ve 18 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ)
YARIN
20.45 Galatasaray-Liverpool
23.00 Atalanta-Bayern Münih
23.00 Newcastle United-Barcelona
23.00 Atletico Madrid-Tottenham
11 MART ÇARŞAMBA
20.45 Bayer Leverkusen-Arsenal
23.00 Paris Saint-Germain-Chelsea
23.00 Real Madrid-Manchester City
23.00 Bodo/Glimt-Sporting