Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor: Haftanın programı
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak. İlk maçta Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü Anfield’da tur için sahaya çıkacak.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü oynanacak 8 karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.
Türkiye’yi turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk maçta sahasında 1-0 mağlup ettiği İngiltere ekibi Liverpool ile rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00’te Anfield’da oynanacak karşılaşmada tur arayacak.
Galatasaray’ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşması bekleniyor. Bu eşleşmenin ilk maçını PSG 5-2 kazanmıştı.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
YARIN
20.45 Sporting-Bodo/Glimt (0-3)
23.00 Chelsea-PSG (2-5)
23.00 Manchester City-Real Madrid (0-3)
23.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (1-1)
18 MART ÇARŞAMBA
20.45 Barcelona-Newcastle United (1-1)
23.00 Liverpool-Galatasaray (0-1)
23.00 Bayern Münih-Atalanta (6-1)
23.00 Tottenham-Atletico Madrid (2-5)