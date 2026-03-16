Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı başlıyor: Haftanın programı

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda yarın ve 18 Mart Çarşamba günü oynanacak 8 karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

Türkiye’yi turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk maçta sahasında 1-0 mağlup ettiği İngiltere ekibi Liverpool ile rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00’te Anfield’da oynanacak karşılaşmada tur arayacak.

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşması bekleniyor. Bu eşleşmenin ilk maçını PSG 5-2 kazanmıştı.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

YARIN

20.45 Sporting-Bodo/Glimt (0-3)

23.00 Chelsea-PSG (2-5)

23.00 Manchester City-Real Madrid (0-3)

23.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (1-1)

18 MART ÇARŞAMBA

20.45 Barcelona-Newcastle United (1-1)

23.00 Liverpool-Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih-Atalanta (6-1)

23.00 Tottenham-Atletico Madrid (2-5)