Şampiyonlar Ligi’nde yarı final başlıyor: İlk maçların programı

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçlar yarın ve 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Yarı finalin açılışında Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih’i konuk edecek.

Mücadele yarın TSİ 22.00’de başlayacak. İki ekip, final yolunda avantajı ilk maçtan almak için sahaya çıkacak.

ATLETICO, ARSENAL'İ AĞIRLAYACAK

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

İspanya’da oynanacak mücadele 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak.

Final yolunda belirleyici olacak bu iki eşleşmede takımlar, rövanş öncesi avantajı yakalamayı hedeflerken, Avrupa’nın zirvesine uzanacak yol da bu kritik 180 dakikada şekillenecek.