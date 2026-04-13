Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Devler Ligi’nde yarı finale yükselecek takımlar, oynanacak dört karşılaşmayla netleşecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
İlk maçların ardından avantaj yakalayan takımlar, rövanş mücadelelerinde yarı final biletini almak için sahaya çıkacak. 14 ve 15 Nisan’da oynanacak toplam 4 karşılaşmanın ardından “Devler Ligi”nde yarı finalistler belli olacak.
DEV EŞLEŞMELER SAHNE ALIYOR
Yarın oynanacak maçlarda Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kazanan Barcelona, avantajını korumaya çalışacak.
Günün bir diğer kritik mücadelesinde ise Liverpool, sahasında Paris Saint-Germain’i konuk edecek. Fransız temsilcisi ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.
GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE
15 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda Arsenal, sahasında Sporting CP karşısında ilk maçtan aldığı 1-0’lık avantajı korumaya çalışacak.
Gecenin en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde ise Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-1 kazanan Alman temsilcisi, sahasında turu geçen taraf olmak istiyor.
PROGRAM
14 Nisan Salı
22.00 Atletico Madrid-Barcelona (2-0)
22.00 Liverpool-Paris Saint-Germain (0-2)
15 Nisan Çarşamba
22.00 Arsenal-Sporting (1-0)
22.00 Bayern Münih – Real Madrid (2-1)