Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

İlk maçların ardından avantaj yakalayan takımlar, rövanş mücadelelerinde yarı final biletini almak için sahaya çıkacak. 14 ve 15 Nisan’da oynanacak toplam 4 karşılaşmanın ardından “Devler Ligi”nde yarı finalistler belli olacak.

DEV EŞLEŞMELER SAHNE ALIYOR

Yarın oynanacak maçlarda Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-0 kazanan Barcelona, avantajını korumaya çalışacak.

Günün bir diğer kritik mücadelesinde ise Liverpool, sahasında Paris Saint-Germain’i konuk edecek. Fransız temsilcisi ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

15 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda Arsenal, sahasında Sporting CP karşısında ilk maçtan aldığı 1-0’lık avantajı korumaya çalışacak.

Gecenin en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde ise Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-1 kazanan Alman temsilcisi, sahasında turu geçen taraf olmak istiyor.

PROGRAM

14 Nisan Salı

22.00 Atletico Madrid-Barcelona (2-0)

22.00 Liverpool-Paris Saint-Germain (0-2)

15 Nisan Çarşamba

22.00 Arsenal-Sporting (1-0)

22.00 Bayern Münih – Real Madrid (2-1)