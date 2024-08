Şampiyonlar Ligi’ne katılan 3 takım daha belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu.

Bu turda rakiplerini elemeyi başaran Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele edecek.

Dün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Young Boys: 0-1 Sparta Prag - Malmö: 2-0 Salzburg - Dinamo Kiev: 1-1

Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak;

19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)

22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)

22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)

22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takımın 32'si şöyle:

Bayer Leverkusen - Almanya

Borussia Dortmund - Almanya

Bayern Münih - Almanya

RB Leipzig - Almanya

Stuttgart - Almanya

Real Madrid - İspanya

Barcelona - İspanya

Atletico Madrid - İspanya

Girona - İspanya

Liverpool - İngiltere

Manchester City - İngiltere

Aston Villa - İngiltere

Arsenal - İngiltere

Inter - İtalya

Atalanta - İtalya

Bologna - İtalya

Juventus - İtalya

Milan - İtalya

PSG - Fransa

Monaco - Fransa

Lille - Fransa

Stade Brest - Fransa

PSV Eindhoven - Hollanda

Feyenoord - Hollanda

Sporting Lizbon - Portekiz

Benfica - Portekiz

Celtic - İskoçya

Shakhtar Donetsk - Ukrayna

Sturm Graz - Avusturya

Salzburg - Avusturya

Sparta Prag - Çekya

Young Boys - İsviçre

YENİ FORMAT

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan sonra yeni formata geçilecek. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva, lig usülüne göre oynanacak.

36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar dokuzarlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.

Ligde ilk 8 takımda yer alan takımlar son 16'ya kalacak. 9'uncu ile 27'nci sıradaki takımlar arasında oynanacak maçların ardından son 16 belirlenecek.