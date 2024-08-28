Şampiyonlar Ligi’ne katılan 3 takım daha belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam oynanan play-off maçları sonucu Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg lig aşamasına katılmaya hak kazandı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu.
Bu turda rakiplerini elemeyi başaran Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele edecek.
Dün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Young Boys: 0-1
Sparta Prag - Malmö: 2-0
Salzburg - Dinamo Kiev: 1-1
Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak;
19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)
22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)
22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)
22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takımın 32'si şöyle:
Borussia Dortmund - Almanya
Bayern Münih - Almanya
RB Leipzig - Almanya
Stuttgart - Almanya
Real Madrid - İspanya
Barcelona - İspanya
Atletico Madrid - İspanya
Girona - İspanya
Liverpool - İngiltere
Manchester City - İngiltere
Aston Villa - İngiltere
Arsenal - İngiltere
Inter - İtalya
Atalanta - İtalya
Bologna - İtalya
Juventus - İtalya
Milan - İtalya
PSG - Fransa
Monaco - Fransa
Lille - Fransa
Stade Brest - Fransa
PSV Eindhoven - Hollanda
Feyenoord - Hollanda
Sporting Lizbon - Portekiz
Benfica - Portekiz
Celtic - İskoçya
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
Sturm Graz - Avusturya
Salzburg - Avusturya
Sparta Prag - Çekya
Young Boys - İsviçre
YENİ FORMAT
Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan sonra yeni formata geçilecek. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva, lig usülüne göre oynanacak.
36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar dokuzarlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.
Ligde ilk 8 takımda yer alan takımlar son 16'ya kalacak. 9'uncu ile 27'nci sıradaki takımlar arasında oynanacak maçların ardından son 16 belirlenecek.