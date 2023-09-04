Şampiyonların kutlamasında coşku dolu anlar

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Galataport’ta düzenlediği etkinlikle şampiyonluğu kutladı. Vatandaşlar kutlamada coşkulu anlar yaşadı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Galataport’ta düzenlediği etkinlikle şampiyonluğu kutladı. Vatandaşlar kutlamada coşkulu anlar yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.

İlk seti 27-25 Sıbristan'a kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti Melissa Vargas'ın etkili oyunu ile 25-21 galip tamamladı. Sırbistan, üçüncü sette 25-21 galip gelerek toplamda 2-1 öne geçti. Dördüncü sette ise Türkiye 25-21'le final setine geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı. Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden kadın voleybol takımı, bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı. Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, bugünkü şampiyonlukla altın madalyaya da kavuştu.