Şampiyonluğun ardından resmî açıklama: Alexander-Arnold Liverpool'dan ayrılıyor

Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, şampiyonluğun kesinleşmesinin ve kutlamaların ardından sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Liverpool'un web sitesi üzerinden yapılan duyuruda "26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2025'te sözleşmesi sona erdiğinde Anfield'dan ayrılma kararı alarak Kırmızılarla olan yirmi yıllık birlikteliğini sona erdirecek" denildi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada Arnold'un 6 yaşında gençlik akademisine geldiği ve 20 sene boyunca Liverpool formasını terlettiği hatırlatıldı.

Liverpool'un sosyal medya hesabından Arnold'un veda mesajına yer verildi.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.”



Trent Alexander-Arnold’s interview ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2025

"İSTEDİĞİM HER ŞEYİ ELDE ETTİM"

İngiliz oyuncu, ayrılık kararına ilişkin şunları söyledi:

"Bunun kolay bir karar olmadığını ve üzerinde çok düşünülmüş ve hissedilmiş bir karar olduğunu söylemek istiyorum. Burada 20 yıl geçirdim, her bir dakikasını sevdim, tüm hayallerimi gerçekleştirdim, burada istediğim her şeyi elde ettim."

Kariyerinde şu ana kadar yalnızca Liverpool forması giyen Arnold, Premier Lig'de oynadığı maçlarda toplam 18 gol ve 64 asist kaydetti. İngiliz oyuncu toplam 352 maça çıktığı takımıyla 8 kez kupa sevinci yaşadı.

REAL MADRİD İLE ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Arnold'un Real Madrid ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Dani Carvajal'in sakatlanmasının ardından yeni bir sağ bek arayışında olan Real Madrid'in Arnold ile ilgilendiği ve iki tarafın ocak ayında sözlü olarak anlaştığı iddia edilmişti.