Şampiyonluğun ardından resmî açıklama: Alexander-Arnold Liverpool'dan ayrılıyor

Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, şampiyonluğun kesinleşmesinin ve kutlamaların ardından sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Liverpool'un web sitesi üzerinden yapılan duyuruda "26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2025'te sözleşmesi sona erdiğinde Anfield'dan ayrılma kararı alarak Kırmızılarla olan yirmi yıllık birlikteliğini sona erdirecek" denildi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada Arnold'un 6 yaşında gençlik akademisine geldiği ve 20 sene boyunca Liverpool formasını terlettiği hatırlatıldı.

Liverpool'un sosyal medya hesabından Arnold'un veda mesajına yer verildi.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.”



