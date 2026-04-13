Şampiyonluk gelse de Okan Buruk ile yollar ayrılabilir

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk tartışmaları gündemin merkezine yerleşti.

Şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar, maçın ardından özellikle sosyal medyada Okan Buruk’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bazı taraftarların deneyimli teknik adamı istifaya davet ettiği görüldü.

HER KOŞULDA YOLLAR AYRILABİLİR

Gazeteci Haluk Yürekli’nin haberine göre ise Galatasaray camiasında dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Buna göre sarı-kırmızılı yönetimin, sezon sonunda şampiyonluk gelse dahi Okan Buruk ile yolları ayırabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde liderliğini sürdürse de sahadaki performans eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle Victor Osimhen’in yokluğunda hücum hattında yaşanan üretkenlik sorunu, takımın oyun gücünü ciddi şekilde etkilerken sarı-kırmızılıların sahadaki görüntüsü teknik heyete yönelik eleştirilerin dozunu artırıyor.