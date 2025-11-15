"Şampiyonluk hedefi Beşiktaş için bir ütopya haline getirildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Sergen Yalçın bugün başta Rafa Silva olmak üzere kulüpte yaşanan birçok problemle ilgili açıklamada bulundu. BirGün Spor Yazarı Müslüm Gülhan açıklamaları şu ifadelerle değerlendirdi:

"Serdal Adalı, sorunun olumsuz tarafını destekleyerek süreci yönetmeye çalıştı. Burayı bağlayan unsur ise, Silva’nın menajeri tarafından yaratılan sorun sayesinde Silva’yı ucuza serbest bırakıp iyi bir paraya son transferini yaparak para kazanması ki bu da Başkan için devre arasında yeni bir transfer yapmak ve menajerle ticarete devam etmek anlamına geliyor.

'YÖNETİM ZAFİYETİ'

Bugün yapılan basın toplantısının nedeni, Başkan’ın süreci içeride yönetemeyip kendisinin haklı olduğuna dair kamuoyunu basın yoluyla ikna etmeye çalışmasıdı ki bu tamamen büyük bir yönetim zafiyetidir.

Sergen Yalçın, şu an kulüpte Beşiktaş kültür kodlarına sahip tek kişidir. Fakat Çebi zamanında olduğu gibi, takımın çıkarlarını savunmak yerine “kulübe zarar gelmesin” moduyla hep yönetimlerin arkasında tavır almıştır. Bu bir antrenörün süreç yönetimindeki zaafıdır ve sonuç olarak hep kulüp zarar görmüştür.

Son 25 yıl içinde Beşiktaş, tüm değerlerinden ve tarihsel dayanaklarından koparılmıştır. Kulüp adeta ticari bir kurum hâline getirilmiştir. Özellikle Çebi ki Arat felakettir ardından Adalı dönemlerinde altyapı tamamen bertaraf edilmiş, üretimden vazgeçilmiştir. Transfere dayalı ticaret, kulübün geleceğini ipotek altına aldığı gibi kulüpten adeta servet transferleri dışarıya yapılmıştır.

'BAŞARI MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR'

Adalı tarafından sürecin sağlıklı yönetilmesi mümkün gözükmüyor. Silva’ya bugüne kadar 10 milyon avro imza parası dâhil 25 milyon avro verilmesine karşılık “15 milyon avroya götür-getir” demek, yine çoğu transferde olduğu gibi zararına bir gönderim olacağını ve sürecin niteliğini göstermektedir. Şampiyonluk hedefi BJK için bir ütopya hâline getirilmiştir.